Nokļūšana uz Tallinn Music Week skatuves katram jaunajam mūziķim ir nepārprotams vēstījums – tu esi pamanīts. Jau septīto gadu Positivus festivāls kopā ar I Love You Records piedāvā īpaši sagatavotu programmu 7. aprīlī – Kino Sõprus, kurā būs iespējams iepazīt jaunos mūziķus un grupas.

Šogad Positivus un I Love You Records programmas ietvaros varēs iepazīties ar 7 jauno mākslinieku grupām. To starpā ar alternatīvo mūzikas apvienību "Bucharest" (IL), multi-instrumentālistu un mūziķi Högni (IS), vizuālo mākslinieci un dziesmu autori Maïa Vidal (ES), kuras dziesmās saklausāmas dažādu kultūru sajaukums, somu indie-roka grupu "NEØV" (FI), popmūzikas grupu no Latvijas "Polifauna" (LV), kas spēj radīt melodisku, sapņainu un tehniski kvalitatīvu mūziku, igauņu alternatīvo roka grupu "Sibyl Vane" (EE) un mūzikas apvienību no Zviedrijas "The Hanged Men" (SE).

Psihedēliskā popmūzika un drīmpops ir tie žanri, kas ļāvuši satikties mūziķiem no pavisam dažādiem projektiem, kā rezultātā Polifauna spēj radīt melodisku, grūvīgu, psihodēlisku, sapņainu, meditatīvu, kā arī estētiski un tehniski kvalitatīvu mūziku, kas izdota arī debijas albuma formātā. Dream pop, shoegaze, post punk revival, psychodelic rock žanrus, kas ieskanas Polifaunas muzikālajā materiālā var saukt vēl un vēl, taču ikviens klausītājs vislabāk sajutīs, kā īsti skan Polifaunas dvēsele.

Festivāla programmā šogad tiks pārstāvēti 250 mākslinieki no vairāk kā 30 pasaules valstīm. Tallinn Music Week organizē speciālu programmu gandrīz katram mūzikas žanram, kas izveidota no mākslinieku pieteikumiem un vietējo komandas ekspertu viedokļiem.

Pagājušā gada apmeklētāju skaits sasniedza rekordlielu skaitu gandrīz 37 tūkstošus un vislielāko mākslinieku pieteikumu skaitu kātu Tallinn Music Week ir pieredzējusi līdz šim, piedāvājot 80 dažādas pasākumu un aktivitāšu vietas. Katru gadu Tallinn Music Week turpina pilnveidoties un savā jubilejas gadā noteikti varam sagaidīt pārsteigumus.

Papildus koncertiem galvaspilsētas svarīgākajās vietās TMW ietvaros notiks mūzikas nozares konference, pilsētas skatuves koncerti “City Stage”, sarunu sērija "TMW Talks", restorānu festivāls "TMW Tastes", īpaša programma "TMW Arts", dizaina tirgus, mūzikas darbnīcas jauniešiem un visdažādākās pilsētvides aktivitātes.