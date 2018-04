Labdarības akcijā “Nepaej garām!” bērnu vasaras nometnēm saziedo 40 950 eiro

Klusajā sestdienā, 31. martā, Latvijas Televīzijā noritēja labdarības akcijas “Nepaej garām!” koncerts. Šogad to caurauda ģimenes tēma. Skatītājus priecēja Sējānu un Kaukuļu ģimenes, aktieris Mārcis Maņjakovs ar krustdēlu, Valts Pūce un čellu grupa Da Gamba, Kaspars Zemītis un konkursa “Supernova 2018” finālisti – grupa Sudden Lights, brāļi Intars un Lauris Busuļi, Ira un Rūta Dūdumas un citi mūziķi. Tikmēr arī skatītāju rindās valdīja ģimeniska atmosfēra. Mazajiem skatītājiem bija iespēja radoši darboties “LSM Bērnistabas” bērnu stūrītī.

Aktiera Aināra Ančevska un modeles Māras Slejas vadītajā pasākumā, paralēli muzikālajiem priekšnesumiem skatītāji varēja tikties ar ģimenēm, kuru bērni jau piedalījušies nometnēs, un uzklausīt pedagogus, kuri tajās strādājuši. Tāpat aktrise Karīna Tatarinova, mūziķis Ralfs Eilands un sportists Māris Verpakovskis dalījās savos stāstos, par to, ko sapratuši, ciemojoties nometnēs pie bērniem ar īpašām vajadzībām.

“Laiku no bērna piedzimšanas līdz pieaugušā dzīvei var salīdzināt ar ceļu, kas brīžiem ved no kalna lejup, brīžiem uz tā virsotni. Divdesmit piecu gadu nometņu rīkošanas pieredzē esam pārliecinājušies, ka nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm ir nozīmīgs atbalsts, bieži pozitīvs impulss, pavērsiena punkts un iespēja doties uz šo virsotni,” vasaras nometņu nozīmi raksturo Latvijas Bērnu fonda vadītājs Andris Bērziņš. Viņš arī izsaka pateicību visiem ziedotājiem: “Paldies ikvienam, kurš šogad atbalstīja akciju „Nepaej garām!” un bērnus viņu ceļā uz savām virsotnēm!”

“Man šķiet, ka ir ļoti būtiski, ka mums ir izdevies pievērst uzmanību ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām,” pēc koncerta secināja LTV satura redaktore Vikija Valdmane-Rozenberga. “Ir liels prieks, ka mums kopīgi būs izdevies sagādāt vasaras piedzīvojumu daudziem bērniem ar īpašām vajadzībām. Lai tas viņiem sniedz tik vajadzīgo dzīvesprieku, tāpat kā atpūtu viņu ģimenēm, vecākiem. Latvijas Televīzija ir gandarīta par akcijas rezultātu. Mēs esam pateicīgi ikvienam, kurš to atbalstīja!” no sirds atzina Valdmane-Rozenberga.



Latvijas Bērnu fonda organizētās nometnes sniedz iespēju visdažādāko talantu un radošo spēju izkopšanai. Bērni aizmirst, ko nevar, un attīsta to, ko var. Tieši vasaras nometnes var kļūt par vietu, kur bērniem ar īpašām vajadzībām izvēlēties savu nākamo profesiju vai vaļasprieku, saredzot nākotnes perspektīvu. Arī Latvijas Televīzijas darbiniekiem ir iecere pašiem iesaistīties vasaras nometnēs, organizējot braucienu uz kādu no nometnēm un tiekoties ar bērniem, lai pastāstītu par darbu televīzijā, pavadītu kopā laiku, un apmainītos ar pozitīvo enerģiju.

Akcijas ziedojumu tālrunis – 90006484, uz kuru piezvanot, iespējams ziedot 1,42 eiro, turpina darboties. Tāpat ziedot joprojām iespējams internetā, Latvijas Bērnu fonda mājaslapā – ziedojumi.lbf.lv, atstājot anonīmu ziedojumu kādā no visā Latvijā izvietotajām ziedojumu kastītēm ar Latvijas Bērnu fonda logo vai veicot pārskaitījumu nodibinājumam “Latvijas Bērnu fonds” (reģ. nr. 40008018725, a/s “SEB BANKA”, konta nr. LV42UNLA0002000707402), kā maksājuma mērķi norādot “Vasaras nometnes”. Vienas nometnes, kurā var piedalīties 25 bērni, vidējās izmaksas ir 9 500 eiro, bet tās ilgums – 10 dienas. To laikā bērni uzlabo veselību, pilnveido savas radošās prasmes un talantus un galu galā – atpūšas no ikdienas rutīnas.

Latvijas Televīzija un Latvijas Bērnu fonds izsaka pateicību visiem līdzcilvēkiem, kuri nepalika vienaldzīgi, nepagāja garām un iesaistījās, lai uzdāvinātu bērniem piedzīvojumu!