Pēc nepilniem 50 gadiem, ko sers Eltons Džons pavadījis aktīvi sniedzot koncertus visā pasaulē, viņš devies pelnītā atpūtā, un tagad var vairāk laika veltīt ģimenei. Nesen kopā ar laulāto draugu kinorežisoru Deividu Fērnišu un abiem dēliem – Eliju (5) un Zahariju (7), slavenais pāris atpazīts Romas ielās.

Eltons Džons un Deivids Fērnišs attiecības uzsāka 1993. gadā. Tiklīdz Lielbritānijā stājās spēkā viendzimuma civilo partnerattiecību reģistrēšana, 2005. gada 21. decembrī Vindzorā to noslēdza arī mūziķis un viņa dzīvesdraugs. Viņi bija vieni no pirmajiem viendzimuma pāriem Lielbritānijā, kas parakstīja šo vienošanos. 2014. gada martā Lielbritānijā stājās spēkā geju laulības. Atzīmējot civilo partnerattiecību devīto gadadienu, 2014. gada 21. decembrī Džons un Fērnišs sarīkoja krāšņas kāzas. Attēlus no svinībām viņi arī publiskoja sociālajos tīklos.

Pārim ir divi dēli, kas nākuši pasaulē ar surogātmātes palīdzību. Abus bērnus pārim iznēsājusi viena un tā pati sieviete. Zaharijs Džeksons Levons Fērnišs-Džons pasaulē nāca 2010. gada 25. decembrī, bet jaunākā atvase Elija Džozefs Daniels Fērnišs-Džons piedzima 2013. gada 11. janvārī.

Eltonam Džonam ir desmit krustbērni. Viņu skaitā ir leģendārā mūziķa Džona Lenona jaunākais dēls Šons Lenons, Deivida un Viktorijas Bekhemu dēli Bruklins un Romeo, kā arī aktrises Elizabetes Hērlijas dēls Demiens.