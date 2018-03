Šādu iespēju grupa ieguva pēc tam, kad 2017. gada decembrī veiksmīgi startēja jaunā YouTube mūzikas šovā, „Best.Cover.Ever.”, kurā pārstāvēja ne tikai Latviju, bet bija arī vienīgie finālisti no Eiropas. Šovā „Double Faced Eels” ieguva Bībijas Reksas un šova vadītāja Ludakrisa simpātijas, izcīnīja uzvaru un noslēgumā kopīgi ar Bībiju Reksu izpildīja Reksas dziesmu „The Way I Are” īpašā apdarē.

Saistītās ziņas Neticami! Latviešu grupa „Double Faced Eels” uzvar YouTube mūzikas šovā „Best.Cover.Ever.” Re, Zuši jeb "Double Faced Eels" atgriežas mūzikā! VIDEO "Double Faced Eels" 3000 eiro maksās par skolas laika "ziepēm"



Grupas koncertu apmeklēja „Best.Cover.Ever.” uzaicināti producenti un vietējās mūzikas un izklaides industrijas pārstāvji, ar kuriem grupai bija tas gods nodibināt jaunus, noderīgus kontaktus. Koncerta viesiem grupu pieteica „Best.Cover.Ever.” muzikālais direktors Rikijs Mainors (Rickey Minor), kas savulaik bija arī „American Idol” un „The Tonight Show with Jay Leno” muzikālais direktors.

Pašmāju grupa „Double Faced Eels”. (Foto: Publicitātes foto)



Šobrīd „Double Faced Eels” aktīvi strādā studijā un gatavo savu oriģinālmateriālu. Tikmēr „Double Faced Eels” klausītājiem nodod 2017. gada septembrī filmētu Bībijas Reksas un Mārtina Gariksa dziesmas „In the Name of Love” kaverversiju dzīvajā izpildījumā. Šis video ir īpašs ar to, ka tika filmēts un nodots šova producentiem kā pierādījums tam, ka grupa māk savu mūziku nospēlēt arī dzīvajā. Gan skaņa, gan video tika ierakstīti vienā piegājienā.