Reperim DMX piespriests viens gads cietumā

47 gadus vecais reperis un akteris DMX, īstajā vārdā Ērls Simonss, novembrī atzinās, ka ASV izvairījies no nodokļu nomaksāšanas 1,7 miljonu ASV dolāru apmērā. Trešdien viņam arī tika piespriests samaksāt 2,3 miljonu dolāru lielu kompensāciju ASV Iekšējo ieņēmumu dienestam (IRS).

Prokurori tiesā paziņoja, ka reperis izvairījies no nodokļiem, izmantojot tikai skaidru naudu, neturot kontu bankā un nesniedzot IRS ziņas par saviem ienākumiem. Viņa nesamaksātie nodokļi par laiku no 2002. līdz 2005.gadam sasniedza 1,7 miljonus dolāru.

No 2010. līdz 2015.gadam DMX nopelnīja 2,3 miljonus dolāru, bet atkal nemaksāja nodokļus un pat draudēja aiziet no televīzijas realitātes šova "Couples Therapy" ("Pāru terapija"), kad televīzijas algu nodaļa atskaitīja nodokļus no viņa atalgojuma.

DMX ar dziļu balsi un drūmiem, pat vardarbīgiem dziesmu tekstiem kļuva par hiphopa mūzikas zvaigzni deviņdesmito gadu beigās un šī gadsimta sākumā.

Viņam bieži bijušas juridiskas problēmas pēc apsūdzībām vardarbībā pret dzīvniekiem, narkotiku glabāšanā un alimentu nemaksāšanā.

DMX 2000.gadā tapusī dziesma "Party Up (Up in Here)," kurā viņš noniecina citus reperus un kurai ir pievienots video par bankas aplaupīšanu, ir kļuvusi par viņa atpazīstamāko darbu. Tā bieži izmantota kinofilmās, tostarp nesen uzņemtā filmas "Ghostbusters" ("Spoku mednieki") rimeikā.

Reperim tika piespriesta arī trīs gadu novērošana pēc cietumsoda izciešanas. Pēc savas vainas atzīšanas viņam bija draudējis iespējams piecu gadu cietumsods.