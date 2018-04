Kas nav, tas nav

Foto: BKNY / AKM-GSI/All Over Press/ Vida Press

To, ka seksapīls nav atkarīgs tikai krūtīm, ir sapratusi aktrise Emma Robertsa.

„Kādreiz seksapīls nozīmēja tieši krūtis. Un, tā kā man to nav, domāju, ka šis apzīmējums uz mani neattiecas. Bet esmu iemācījusies sadzīvot ar to, kā man nav, un akcentēt to, kas man ir dots,” atzinusi Emma Robertsa.