Latvijā uztāsies populārā kanādiešu grupa "Arcade Fire"

Vienīgajā koncertā Baltijā "Arcade Fire" vedīs savu jaunāko ierakstu – albumu Everything Now, kura masīvā reklāmas kampaņa iesākās vēl pērn Ziemeļamerikas kontinentā, un šogad kanādieši spēlēs neskaitāmus koncertus Eiropā, starp kuriem daļa jau ir izpārdoti. Biļetes publiskajā tirdzniecībā Biļešu Serviss nonāks trešdien, 4. aprīlī no plkst. 10:00, bet jau otrdien, 3. aprīlī tikai FBI un Positivus klubu biedriem būs ekskluzīva iespēja iegādāties biļetes pirmajiem.

Pasaules mūzikas apskatnieki 2017. gadā izdoto piekto studijas albums “Everyting now” raksturo kā muzikāli elektropop un disko apvienojumu ar grupai tik raksturīgo sociāli nozīmīgu un dziļu liriku. Koncertā Mežaparka Zaļajā teātrī akcents tiks likts uz jaunāko "Arcade Fire" albumu, Everything Now, taču pavisam noteikti izskanēs arī dziesmas no iepriekšējiem radošiem periodiem. Mežonīgi un brīvi, melodiski un roķīgi, alternatīvi līdz pašam kaulam un indie rock vieni no skaļākajiem vēstnešiem – Arcade Fire sarīkos vienu no šīs vasaras skaļākajiem koncertiem.

Prestižais Britu mūzikas žurnāls NME grupas debijas albumu izdotu 2004. gadā ievietoja starp labākajiem gada ierakstiem, Pitchfork, Filter un citi kronēja to par gada ierakstu. Arcade Fire spēlēja izpārdotus koncertus lielākajos stadionos un nozīmīgākajos festivālos, kā arī tika izraudzīti par īru supergrupas U2 iesildošo apvienību. Nenoliedzami, būtiska nozīme ir arī šajā laika periodā uzsāktā sadarbība ar Deividu Boviju, kura vārds grupai pavēra daudzas durvis un arī klausītāju sirdis. Funeral atnesa grupai pirmo Grammy nomināciju kā labākajam alternatīvā roka albumam, kā arī Grammy nomināciju labākajai kino un TV sarakstītajai dziesmai par singlu Cold WInd, kas izskanēja kulta seriālā Six Feet Under. Tāpat grupa tika nominēta trīs BRIT Awards – kā labākā starptautiskā grupa, labākais starptautiskais albums un labākā starptautiskā debija.

Tikpat vētrainus panākumus piedzīvoja nākamais Arcade Fire albums, 2007.gadā izdotais Neon Bible, ko mūzikas kritiķi raksturo kā indie rock uzvaras gājienu, vienlaikus atzīmējot barokālas popmūzikas un arī folkroka klātbūtni. Arī šis albums tika nominēts Grammy, kategorijā labākais alternatīvās mūzikas albums, turklāt par tā kvalitātēm nobalsoja arī mūzikas klausītāji, jo jau pirmajā nedēļā pēc izdošanas Neon Bible tika pārdots 92 tūkstošos eksemplāru, un līdz šodienai šis skaitlis ir pamatīgi daudzkāršojies.

Trešais Arcade Fire albums, The Suburbs nodrošināja mūziķiem pamatīgu balvu birumu- Grammy par Gada albumu, BRIT Awards par labāko starptautisko albumu, Juno Awards par gada albumu, kā arī Polaris Music Prize par labāko kanādiešu albumu. Savukārt, strādājot pie nākamā studijas ieraksta, albuma Reflektor, grupa atgriezās pie sadarbības ar Deividu Boviju, kura balss dzirdama albuma tituldziesmā. Paralēli tika radīts skaņu celiņš filmai Her/ Viņa, par ko Arcade Fire tika nominēti Satellite balvai, kā arī uzņemta filma par albuma tapšanu The Reflektor Tapes, kas pirmizrādi piedzīvoja Toronto filmu festivālā.