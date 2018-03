Николай Басков @nikolaibaskov вызвал на разборку Оззи Осборна @ozzyosbourne Да, да, вы не ослышались. А все из-за плагиата его промо-постера шоу «Игра». Николай утверждает, что идея с маской была задумана им ещё год назад, а Оззи решил поехать в свой прощальный тур, использовав задумку Николая без разрешения. Официальное видеообращение к мировой рок-иконе и предложение встретиться 2 июня в день концерта Оззи в Москве Басков записал за кулисами того самого шоу "Игра", с аншлагом прошедшегоо вчера в столичном Crocus City Hall. Как вы думаете, что ответит Николаю Оззи? #ThinkAboutItOzzy

