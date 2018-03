Video nofilmēts britu (spriežot pēc akcenta) tūrists, kurš steigā vāc savus pirkumus un pieklājīgi jautā, vai apkārtējie runā angliski. Ik pa brīdim cits veikala apsargs steidzina kungu, lai viņš ātrāk pamestu veikala telpas, uz ko vīrietis dusmīgi atbild: "Get off me!" [red. - Liec mani mierā!]



Veikala apsardzes darbiniece bija skarba: "Maurosi te, grūstīsies... Te ir Latvija, tu runāsi latviski," turpina nokaitinātā sieviete. Lasīt māki? Iemācies lasīt, ēzelis tāds!" skarba bija apsardzes darbiniece.



Vīrietis, neprotot izlasīt norādes, bija iestājies rindā, kas paredzēta ģimenēm ar bērniem.

Britu tūrista un veikala apsardzes strīds pie ģimenēm paredzētās kases. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Angļu tūrists mēģināja paskaidrot, ka, neskatoties uz lielo apmeklētāju skaitu, veikalā strādā tikai divas kases.



Video noslēdzas ar to, ka vīrietis steidzīgi pamet veikalu.