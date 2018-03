Jaroslavs, atklājot Rīgas modes nedēļu. (Foto: Instagram)

Pats ievērojamais blogeris un stilists Jaroslavs Rīgas modes nedēļu atklāja, krāšņā baltā kleitā pozējot ar kājām plati tualetē uz izlietņu galdiņa. Kad pasākums jau ritēja pilnā sparā un notika skate pēc skates, vienā no saviesīgajiem pasākumiem ieradās arī kāda sevišķi saistoša divu cilvēku kompānija. Par dzimumu piederību minēt grūti, taču viešņas bija zīmīgas ar īpaši pamanāmu vizuālo tēlu, proti, viens no cilvēkiem bija krīta baltā sejā un nēsāja līdzi veikala "Maxima" maisiņu, otra būtne bija tērpusies varen pūkainās drānās un sejas grimam acīmredzot uzlikusi pārpalikumu no biedra izmantotā.

Lai nu kā, šādi tērpts tandēms bija ieradies uz "Riga Fashion Week", un tas nav bijis pa prātam Jaroslavam Barišņikovam. Savā Instagram kontā jaunietis nopublicējis fotogrāfiju no Jauns.lv - modes nedēļas atspoguļotāja -, un klāt pierakstījis, ka beidzot nu būtu laiks šim pasākumam ieviest ielaižamo personu kontroli jeb tā dēvēto 'face control'.

Abas modīgās viešņas atbildi parādā nepalika. "Kas gan tu esi? Ej sūkā savu pīārista p**i, mēs vismaz esam pirmajās lapās" - un tālākais ir visai grūti iztulkojams korektā valodā, tāpēc lasiet paši:

Sakacinātais Jaroslavs atbildi parādā nepalika, minot savus sasniegumus jomā: viņš esot uz visu žurnālu pirmajām lapām jau 8 gadus! "Izbaudiet savu piecminūtes slavu," pauda blogeris Barišņikovs.

Jauns.lv atzīmē, ka "Riga Fashion Week" šogad bija sevišķi baudāma - vairāki desmiti pasākumu, kuros talantīgi, atzīti, pieprasīti un vēl tikai atzinības sākumā esoši dizaineri no Baltijas piedāvāja savas jaunākās kolekcijas. Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par modes nedēļā notikušo, izpēti mūsu sagatavotās fotoreportāžas:

