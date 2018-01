Klubs "KAĶIS" uzņems EHR radio šova "Party Service" klubu tūres Siguldas pasākumu. Atskatāmies uz iepriekšējām ballītēm!

Apmeklētājus muzikāli priecēs dīdžeji [Ex] da Bass un Alvis Still ar Eiropā pieprasītākajiem hitiem un to remiksu variācijām, bet vizuāli – tikai šai ballītei, izmantojot stilīgas luminiscējošas dekorācijas, radīts kluba dizains, kā arī vīdžeja Kosmoss sarūpētais video projekciju šovs. Papildus specefektus nodrošinās "MuzPro", bet konkursus un dāvanas – EHR promo meiteņu komanda.

Paralēli dejām pagrabstāvā visiem interesantiem oficiālā tiešraidē no Arēnas Rīga kluba biljarda zāles ekrānos augšstāvā būs iespēja vērot Maira Brieža un Oleksandra Usika cīņu.

"Party Service" ir radio šovs, kas EHR ēterā jau divpadsmit gadus dzirdams katru piektdienas un sestdienas vakaru. Raidījums divu stundu garumā piedāvā informāciju par kvalitatīvas izklaides iespējām Latvijas, Baltijas un Eiropas deju klubos, festivālos un citās izklaides vietās, izklāsta jaunākas klubu kultūras ziņas un aktualitātes, kā arī uzlādē tā klausītājus pozitīvām emocijām pirms došanās uz kādu no ballītēm.

