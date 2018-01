“Pēc viesošanās pie Ragaciema Agneses mana māsa telefoniski paziņoja, lai vairs nezvanu un ka viņa vairs nevēlas turpmāk ar mani kontaktēties. Šādus atvadu zvanus saņēma arī mūsu brālis, 91 gadu vecā mamma, kā arī māsas meita un citi radi,” ar sašutuma pilnu stāstu žurnāla "Kas Jauns" redakcijā vērsusies ventspilniece Mārīte.

Gūst popularitāti visā Latvijā

Ragaciema Agnesi, īstajā vārdā Agnesi Bērziņu, daudzi TV3 skatītāji pirms pāris gadiem ieraudzīja vadām šovu "Patiesības spogulis", kurā viņa konsultēja pārus, ieteikdama, ko darīt, kā komunicēt un kā dzīvot, lai uzlabotos attiecības. Šovs Agnesei sniedza lielu popularitāti, viņu aicināja uz intervijām, kurās viņa klāstīja gan savu skatījumu par Visuma kārtību un gaišreģes spējām, gan dalījās ar privātiem ceļojumu un attiecību stāstiem.

Skarbu kritiku par šovu paudusi mediju eksperte Anda Rožukalne, kas "Latvijas Avīzē" izteicās: “Ragaciema Agneses uzaicinājums piedalīties ir kā ņirgāšanās par dalībniekiem un ķeršanās pie salmiņa. Man nav iebildumu, ja kāds klāsta, ka sarunājas ar eņģeļiem. Bet brīdī, kad ticēšanu paranormālajam un maģiskās domāšanas surogātu nopietni sauc par instrumentu pāru attiecību uzlabošanai, gribas teikt – stop, gribas izkāpt, un ieteiktu tā darīt arī citiem! Pievilcīga sieviete noder TV šovam, bet… Ragaciema Agnese nespēj pateikt neko tādu, kas sniegtu vērtīgu saturu.”

Gaida nedēļām, lai tiktu pie Agneses

Tomēr ir gana daudz cilvēku, kuri tic Agneses viedumam un pārdabiskajām spējām. Neskaitāmi dzīves grūtībās nonākuši ļaudis jau gadiem brauc pie Agneses uz Ragaciemu, kur savā lauku mājā viņa sniedz privātas konsultācijas, liekot lietā, kā pati saka, savas gaišredzības spējas, no eņģeļiem saņemto informāciju un prasmi izprast sarunbiedra prāta darbību.

Pieraksta rinda uz konsultācijām nereti iestiepjas vairāku nedēļu garumā. Agnese iemantojusi īpašu sieviešu uzmanību, lasot lekcijas par ceļu uz mīlestību un izdodot grāmatu Cilvēks uz gaismas viļņa.

Viņa stāsta, ka, apritot 17 gadiem, viņas gars regulāri naktīs atstājis ķermeni, lai paceltos kosmosā pie Visuma informācijas un būtnēm, vienlaikus liekot meitenei iziet smagu pārtapšanas, pārbaudījumu un atklāsmju ceļu. Agnese redzot cilvēku auras, viņu emocionālo spektru, taču nevēlas, lai tiktu dēvēta par dziednieci vai gaišreģi. Daudz tīkamāks viņai šķiet parapsiholoģes apzīmējums.

Māsa neizpratnē

Konsultācijās pie Agneses bija devušās arī divas ventspilnieces – māte un meita, kurām pēdējo gadu laikā sarežģījušās attiecības, bijuši bieži konflikti un savstarpēja nesapratne. Šo sieviešu radiniece apgalvo, ka Ragaciema Agneses konsultācijas sagandē attiecības visā dzimtā. Mārītes māsai ir dažādas veselības problēmas, bieži piemeklējis depresīvs noskaņojums, kā cēloni viņa saskatīja sliktajās attiecībās ar savu pieaugušo meitu – jāteic, ne bez pašas vainas.

Radiniece stāsta: “Meitas attieksmē pret sevi māsa izjuta atgrūšanu jau kopš brīža, kad meitene pabeidza vidusskolu un aizgāja savā dzīvē. Neviens meitas draugs māsai nebija pa prātam. Bieži māsai teicu: “Nu nekritizē to savu bērnu nemitīgi un par visu!” Bija vairākas reizes, kad raudoša māsasmeita, jau pilngadīga būdama, pie manis meklēja atbalstu, bēdādamās, ka mamma viņu apsaukā par staiguli, kas nevienam nav vajadzīga, apgalvo, ka viņa neko nesaprot no dzīves, ka viņai nav mērķu.”

Māsasmeita gan ir kārtīga jauna sieviete, kura ieguvusi divas augstākās izglītības, nu jau pati ir divu bērnu māmiņa. “Pēc manām domām, māsa viņu nemitīgi šaustīja tikai tāpēc, ka viņai bija grūti pieņemt, ka meita ir izaugusi un pienācis laiks viņai veidot savu dzīvi,” viedokli par ģimenes problēmu īsumā izklāsta Mārīte, kurai ar māsu agrāk bijušas visnotaļ sirsnīgas attiecības.

Līdz māsa vienudien paziņojusi – esot ceļā pie Ragaciema Agneses. Vakarpusē, atgriezusies no brauciena, viņa atcēlusi abu norunāto pasēdēšanu Mārītes dzīvoklī un, sakot, ka jūtas sagurusi, piedāvājusi telefoniski pastāstīt, kā gājis Ragaciemā.

“Māsas balss klausulē izklausījās gana moža. Agnese esot neticami vieda, sirsnīga un labestīga. Stundu ilgās konsultācijas vietā par 70 eiro gaišreģe ar viņu norunājusi gandrīz divtik ilgi, papildu samaksu neprasot, priecājās māsa. Teica, ka beidzot ir sapratusi, kāpēc viņai šajā dzīvē ir tik daudz ciešanu...” atceras Mārīte.

Mirušo dēlu pārmieso uz meitu

Sieviete arī izstāsta, ko viņas māsai teikusi Agnese. “Vispirms, īsi uzzinot par likstām, kas nomāc manu māsu, Agnese viņai pastāstījusi par iepriekšējo dzīvi. Tajā māsa, atšķirībā no Agneses, kura esot dzimusi Amerikā, piedzimusi tepat Eiropā. Māsa dzīvojusi kara laikā, ja nemaldos, Francijā, apkārt bijis daudz ciešanu, asiņu, sāpīgu zaudējumu.”

Vecāki pazuduši bēgļu gaitās, un viņa bijusi pilnīgi viena. Tā kā dzīvot nācies pusbadā, māsa iepriekšējā dzīvē zaudējusi savu dēlu – puisītis nomiris badā. Pēc Agneses teiktā, šis dēls šajā dzīvē pārmiesojies māsas meitā. Tā kā iepriekš bērnu nav izdevies nosargāt, šajā dzīvē māsa bērna sargāšanu izvirzījusi par savu dzīves misiju, tāpēc meitai veltījusi simtprocentīgu uzmanību.

Liec to mūdzi mierā...

Tomēr lielākā problēma esot pieķeršanās, un mātes uzmācīgā mīlestība un pārlieku lielā sargāšana no dzīves meitā ir radījusi pretreakciju. Viņa sākusi no savas mātes baidīties un pat ienīst to.

Mātes un meitas dvēselēm, tāpat kā iepriekšējā, arī šajā dzīvē neesot pa ceļam, teikusi gaišreģe. Te jāiestarpina, ka arī psihoterapeiti bieži saskaras ar vecāku vēlmi kontrolēt sen pieaugušus bērnus, taču nedrīkst atļauties neko tādu, kā izdarījusi pašpasludinātā gaišreģe.

“Nosaukdama meitu par cilvēku, kam vienīgā interese varētu būt materiāli parazitēt uz mātes pieķeršanās rēķina, Ragaciema Agnese paziņojusi: “Liec to mūdzi mierā! Jums katrai savs ceļš ejams!” Abām esot absolūta nesaderība, un harmoniskas, ģimeniskas attiecības neesot iespējamas,” stāsta Mārīte.

Pārtrauc saikni ar visiem tuviniekiem

“Cita starpā gaišreģe māsai ieteikusi koncentrēties uz sevi, neļaut attiecībām ar citiem cilvēkiem diktēt viņas garastāvokli vai plānus,” atstāsta Mārīte.

Sarunas noslēgumā māsa pēkšņi paziņojusi: “Piedod un tikai, lūdzu, lūdzu, neapvainojies... Es uzstāju, lai šī mums būtu pēdējā telefonsaruna. Man ir jākārto pašai sava dzīve. Agnese teica, ka no tuviniekiem nevienam pa īstam nerūpu. Arī pati apzinos, ka visiem esmu tikai apgrūtinājums ar savām likstām. Agnese sacīja, lai eju savu ceļu, lai atsakos no visiem, ar ko kontaktējoties man sanāk sevi sāpināt. Ar tevi nerunājoties, man būs arī vieglāk nedomāt par meitu. Bet viņu es esmu noskaņojusies pilnībā izslēgt no savas dzīves. Uz visiem laikiem.”

Pēc šīs tikšanās ar Ragaciema Agnesi Mārītes māsa esot apzvanījusi arī citus tuviniekus un pateikusi, ka turpmāk ar viņiem vairs nekontaktēsies. Viņa jau vairākus mēnešus kategoriski pārtraukusi attiecības gan ar meitu, kurai neatbild uz telefona zvaniem, īsziņām un neatver durvis, gan ar savu 91 gadu veco māti, kura vairs nezina, kā meitai klājas, gan citiem radiem.

“Uzskatu, ka tā ir Agneses vaina. Īstākā bezatbildība, tāda spēlēšanās ar cilvēku likteņiem. Cilvēki pie viņas nāk, maksā, izstāsta par savām bēdām, bet viņa, neuzņemoties nekādu atbildību, sakūda nelaimīgos pret pašu tuvākajiem cilvēkiem. Ar kādām tiesībām?” nikna ir Mārīte.

Turklāt nesen par viesošanos pie Ragaciema Agneses pavēstījusi arī māsas meita. Arī viņai, atsaucoties uz iepriekšējās dzīves pieredzi, Agnese esot sacījusi, ka ar māti šajā dzīvē nav lemtas normālas cilvēcīgas attiecības. Tagad viņa necenšas vairs tuvoties mātei, kaut gan ļoti pārdzīvo par attālināšanos.

“Viņas bērni jautā, kad brauks ciemos pie omes, bet meita izdomā visādus aizbildinājumus...” nopūšas Mārīte, kuras centieni atjaunot attiecības ar māsu līdz šim bijuši neveiksmīgi.

Pērn Ragaciema Agnese apceļoja Peru Dienvidamerikā, līdzi ņemot Lielvārdes jostu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Klusē un neatbild

Ragaciema Agneses "Facebook" lapā norādītā tālruņa adresāts patlaban atzīts par neeksistējošu, tāpēc viņas komentāru un viedokli žurnāls centās uzzināt ar elektroniskā pasta starpniecību. Uz jautājumiem, vai šī ir pirmā reize vai varbūt jau iepriekš pie Agneses ir vērsušies apmeklētāji vai viņu tuvinieki, kas bijuši neapmierināti ar viņas atstāto iespaidu; kā šādus gadījumus risina – vai uzņemas atbildību, ka pēc vizītēm sanaidojas tuvi cilvēki; kāda ir par 70 eiro stundā strādājošās konsultantes izglītība, Agnese Bērziņa nav atbildējusi.

Ragaciema Agnese par savām spējām

“Esmu cilvēks, sieviete, ar paplašinātu apziņas stāvokli, kas dod iespēju redzēt un saprast vairāk. Nedzīvoju šeit, lai iepazītu sevi kā sabiedrības locekli. Tas nav mans dzīves uzdevums. Esmu šeit tāpēc, ka esmu veca, trekna, aizkavējusies dvēsele šajā pasaulē, nu jau – pēdējā dzīvē.

Bieži esmu sarunās ar dvēselēm, esmu gaisā, kad lielākā daļa apziņas neatrodas tajā telpā, kur ķermenis. Ja vēlos, redzu cilvēku auras. Ja ļoti vēlos, redzu, kāds ir cilvēka emocionālais spektrs. Parapsiholoģija ir labākais aizsegs – psiholoģijas metode, ar ko darbojas nevis cilvēki, kas ilgstoši lasījuši psiholoģijas grāmatas, bet cilvēki, kas ir gaišredzīgi. Es strādāju ar cilvēku psihi. Un mans priekšnieks ir dievišķā pasaule.”

Par psihologu uzdoties nedrīkst kurš katrs

Šogad stājās spēkā Psihologu likums, kas regulē šīs nozares profesionālo darbību. Atšķirībā no Ragaciema Agneses, lai strādātu par psihologu, nepietiek ar daudzām pārdzimšanām un sakariem ar augstākām sfērām. Likumā noteikts, ka psihologa darbu var veikt tikai sertificēts psihologs. Lai iegūtu tiesības pretendēt uz šo sertifikātu, pēc izglītības iegūšanas vismaz gads jāstrādā psihologa supervizora pārraudzībā. Sertifikācija jāveic īpašām komisijām, sertifikāts jāatjauno ik pēc septiņiem gadiem.

Informācija par Latvijā praktizējošiem psihologiem jāapkopo psihologu reģistrā, lai nodrošinātu viņu profesionālās darbības uzraudzībai nepieciešamās informācijas apriti. Likumā noteikta arī sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība, psihologa atbildība, profesionālās darbības apturēšanas un izbeigšanas kārtība.