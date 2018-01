Visvairāk uz Gada balvu šogad pretendē Dons, Intars Busulis un grupa "Instrumenti". Dons, Busulis un grupa "Instrumenti" nominēti trīs balvas kategorijās, savukārt mākslinieki "Viņa", "Labvēlīgais tips", Carnival Youth", "Iļģi", "Mesa", "Prāta vētra", Auļi un Tautumeitas" un "Ozols un Tehnikums" katrs ieguvuši divas nominācijas.

Šogad nominācijā "Tautas vai pasaules mūzikas albums" uz balvu pretendē mākslinieka Kārļa Kazāka albums "Dzirdi balsis", "Auļi un Tautumeitas" albums "Lai māsiņa rotājās!", Staņislava Judina un Asnates Rancānes albums "OP.2, grupas "Zari" albums "Sazaroti" un grupas "Iļģi" ieraksts "Tur kur mīti".

Kategorijā "Bērnu mūzikas albums" nominēts grupas "Knīpas un Knauķi" albums "Ar vilciņu Rīgā braucu", dažādu izpildītāju albums "Sveika, rotaļlietu kaste", "Dzeguzītes un draugu" albums "Kur dzīvo laime", un grupas "Zeltābele" ieraksts "Skaitāmpantiņu dziesmiņas".

Uz balvu nominācijā "Pop mūzikas albums" pretendē grupas Lindas Leen albums "Digital Church", grupas "Labvēlīgais tips" albums "Kaste", Raimonda Paula un dažādu izpildītāju albums "Kad tu ej pie bitēm ", Intara Busuļa un Abonementa orķestra albums "Nākamā pietura" un grupas "Astro'n'out" albums "Urda".

Nominācijā "Hip hopa mūzikas albums" nominēts projekta "Mesa" albums "II", Anša albums "Balzams", izpildītāja "Eda vārdi" albums "Īstas acis", mākslinieces "Viņa" albums "Acis", kā arī repera Ozola un grupas "Tehnikums" sadarbības projekts "Semestris".



Nominācijā "Akadēmiskās mūzikas albums" uz balvu pretendē "Trio Art-i-Shock" albums "Art-i-Shock", Latvijas Radio kora albums "Daba un dvēsele ", Lūcijas Garūtas albums "Klaviermūzika", Jauniešu kora "Kamēr" albums "Pelēcis. Plakidis. Kamēr…", kā arī Latvijas Radio kora albums "Rakstītāja".

Uz balvu par alternatīvās vai indie pop mūzikas albumu pretendē Sniedze Prauliņa ar albumu "Inkrustācija", ansambļa "Manta" albums "Karaliene Anna", grupas "Spāre" albums "Masa", "Sattelites LV" albums "Varavīksnes galā" un grupas "Carnival Youth" ieraksts "VIenā vilcienā".



Nominācijā "Džeza vai blūza mūzikas albums" uz balvu pretendē grupas "Very Cool People" albums "Heya Some Kind of Fish! We Don’t Know The Name Of This Fish In English, But In Latvian It Is Vimbas", grupas "S&T Syndicate" albums "Interaction", Gerhard Orniga un Toma Rudzinska kvarteta albums "Locomotion", Daumanta Kalniņa albums "Sirds prieks" un Dāvja Jurkas kvarteta albums "Strings attached".

Nominācijā "Elektroniskās vai deju mūzikas albums" nominēts grupas "Ryga" albums "Catch Her Groove", "Bandmaster" albums "Stay Awake", grupas "Oriole" albums "The Mushroom Music Vol.4", "Brimstone" ieraksts "Trapezium" un dažādu izpildītāju veidotais albums "Veidenbaums. Vaidi un gaidi".



Jaunajā kategorijā "Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums" nominēts grupas "Dagamba", albums "#LudvigVanRammstein", Jāņa Lūsēna, Evijas Mundeciemas, Harija Gūtmaņa, Karīnas Mazūras un Māra Ziemeļa albums "Aiz", Aivara Hermaņa un Ērika Upenieka albums "Bague Duo", Zinta Žvārta albums "Gadalaiki. Rudens Saksofons" un dažādu izpildītāju albums "Jānis Rozentāls. Bez vārdiem".

Nominācijā "Roka vai metāla mūzikas albums" uz balvu pretendē grupas "Oghre" albums "Gana", grupas "Relicseed" albums "Ideoloģija", grupas eschatos" albums "Maere", grupas "Art Of Keeping Secrets" albums "Master and Servant", kā arī "Frailty" albums "Ways of the Dead".



Vienlaikus "Zelta mikrofonu" kategorijā "Šlāgera vai kantrī mūzikas albums" varētu saņemt Viktors Tilčiks par albumu "Mazā pasaule", Andris Daņiļenko par albumu "Meitenei ar sārtām lūpām", grupa "Normunds Jakušonoks un Tipa orķestris" par albumu "Notikums", Gunārs Meijers par albumu "Saki man", kā arī grupa "Galaktika" par albumu "Sirds vēl tic".

Kategorijā "Debija" nominēta māksliniece "Viņa" ar dziesmu “Elpo", Reinis Kapone ar dziesmu "Katafalks", grupa "himnas" ar albumu "Manuskripts", grupa Sudden Lights" ar albumu "Priekšpilsētas", kā arī mākslinieks Kriss Noa ar albumu "What About Tomorrow".

Nomināciju "Koncertieraksts" saņēmusi grupa "Auļi un Tautumeitas" par ierakstu "Lai māsiņa rotājas", ieraksts "No zobena saule lēca", Dona koncerts, "Tepat", grupas "Iļģi" koncerts "Spēlēju. Dancoju. Dejoju" un metālopera "Kurbads. Ķēves dēls".

Nominācijā "Labākā dziesma" uz balvu pretendē "The Sound Poets" dziesma "Joprojām", Intara Busuļa "Nākamā pietura - depo", Dona dziesma "Pa ceļam", grupas "Prāta vētra" ieraksts "Tevis dēļ" un grupas "Instrumenti" dziesma "Visa par daudz".

"Zelta mikrofonam" kategorijā "Videoklips" nominēti izpildītāji "Alaska Dreamers" par videoklipu "About You", grupas "The Bad Tones" video "Hot Headed Woman", Elizabetes Balčus video "Tourist", muzikālās apvienības "Ozols & Tehnikums" video "Tu vari tēlot", kā arī grupas "Instrumenti" video dziesmai "Visa par daudz".

Vienlaikus tika izvirzītas desmit dziesmas tautas balsojuma balvai jeb "Alfas gada dziesmai". Nomināciju saņēma grupas "Musiqq" dziesma "Atbalss", grupas "Labvēlīgais tips" dziesma "Frāzes", "Mesa", Renāra Kaupera un Arstarulsmirusa kopdarbs "Vēl augstāk", grupas "Carnival Youth" dziesma "Kilometriem tālu", Aijas Andrejevas un "Alex" kopdarbs "Mēs pārejam uz tu", Busuļa "Nākamā pietura - depo", Dona "Pa ceļam", grupas "Instrumenti" dziesma "Visa par daudz" un grupas "Bermudu divstūris" dziesma "Zaudējam brāli"

Radio hīts tiks paziņots tikai balvu pasniegšanas ceremonijā 27.februārī Dailes teātrī, savukārt kandidātus kategorijā "Gada albums" žūrija vērtēs līdz februāra vidum.