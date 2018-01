Tims Besekers no Virdžīnijas sastapās ar melno ledu rīta agrumā, kad devās uz savu auto, lai brauktu uz darbu. Viņš to atklāja par vēlu un saprata, ka viss viņa mājas piebraucamais ceļš bija pārklāts ar ledu. Pēc tam, kad viņš špagatā paglābās no sākotnēja kritiena, Tims nolēma nošļūkt līdz ielai, bet tur eleganti piezemējās uz zāliena.

Tims Besekers un viņa ceļš pie auto. (Foto: Ekrānuzņēmums)

To visu fiksēja mājas novērošanas kamera, bet Tima sieva Kellija Besekere video izvietoja sociālajā tīmekļa vietnē "Facebook".

Šajā bīstami-jautrajā incidentā vīrietis traumas neguva.

Var tikai iztēloties, kā Tims tika atpakaļ pie sava auto.