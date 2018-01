Lai arī Doloresa skaitās kā bijusī "The Cranberries" dalībniece, viņa ir un paliek šīs grupas seja. Pati grupa pēdējo desmitgadi darbojas trīs vīru sastāvā, taču tā nespēj atkārtot tos panākumus, kādi bija laikos, kad blices seja bija O'Riordana.

Viņa mira pēkšņi Londonā; sievietes nāves iemesls pagaidām nav zināms. Ģimene lūdz medijus cienīt sēras un pārāk nejaukties viņu dzīvē.

Grupa noformējās Limerikā 1989.gadā, un līdz slavas mirklim bija jāpagaida vien gads. Doloresa grupā nonāca pēc sludinājuma, kurā puiši meklēja vadošo solisti. Pēc tam, kad viņa prezentēja savu "Linger", Doloresa grupā tika pieņemta un sākās ceļš uz plašu atpazīstamību, komerciālu veiksmi albumam, taču vispasaules slavu "dzērvenītēm" atnesa 1993.-1995. gads, kad visur tika dziedāts līdzi leģendārajam "Zombie".

Ceļu uz atpazīstamību palīdzēja kaldināt lieliskie "Suede", kuru koncertus iesildīja tieši "The Cranberries". Vienu pēc otras mākslinieki radīja dziesmas, kas sajūsmināja žanra cienītājus, spēcīgam indie rokam mijoties arī ar jutekliskām sāpju pilnām balādēm, tādām kā, piemēram, "No need to argue".

Lūk, mūsuprāt 5 lieliskākās dziesmas, kuras vērts atcerēties, pieminot pāragri mūžībā aizgājušo Doloresu O'Riordanu. Katrs no jums tās būs dzirdējuši.

1. "Linger"

2. "Zombie"

3. "Ode to my family"

4. "No need to argue"

5. "Salvation"

