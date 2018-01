Raimonds Pauls (dzimis 1936. gada 12. janvārī Rīgā) ir latviešu komponists, pianists, politiķis, bijis vairāku Saeimas sasaukumu deputāts. Viņš ir viens no visu laiku populārākajiem Latvijas komponistiem, rakstījis mūziku tādiem izpildītājiem kā Viktors Lapčenoks un Nora Bumbiere, Ojārs Grīnbergs un Margarita Vilcāne, Valērijs Ļeontjevs, Laima Vaikule, grupām "Credo" un "Remix".

Pauls sarakstījis mūziku vairākiem mūzikliem, 3 baleta izrādēm, vairāk nekā 50 filmām, no kurām slavenākās ir "Vella kalpi", "Limuzīns Jāņu nakts krāsā", "Dāvana vientuļai sievietei", "Teātris", "Ilgais ceļš kāpās", kā arī daudzām teātra izrādēm. Paula dziesmas 11 reizes ir uzvarējušas “Mikrofona” dziesmu aptaujā. Viņa māsa Edīte Paula-Vīgnere ir tekstilmāksliniece. Kopš 1992. gada Pauls ir Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis.

Raimonds Pauls dzimis strādnieku ģimenē. Mācījies Emīla Dārziņa mūzikas skolā.1958. gadā pabeidzis Latvijas Valsts konservatorijas Hermaņa Brauna klavieru klasi, pie profesora Jāņa Ivanova konservatorijā apguvis kompozīciju (1962—1965).

No 1964. līdz 1971. gadam Pauls bija Rīgas estrādes orķestra mākslinieciskais vadītājs un diriģents. No 1972. līdz 1978. gadam vadījis vokāli instrumentālo ansambli "Modo". Pēc tam līdz 1982. gadam bijis diriģents Latvijas Radio un televīzijas vieglās un džeza mūzikas orķestrī. No 1982. līdz 1988. gadam R. Pauls bija Latvijas Radio mūzikas raidījumu redakcijas galvenais redaktors.

1986. gadā tika izveidots jauno dziedātāju festivāls "Jūrmala", kura iniciators bija Pauls. Pēc komponista iniciatīvas tika nodibināta arī Lielā mūzikas balva. 20. gadsimta 90. gadu vidū viņš bija Latvijas Radio džeza orķestra "Big bends" mākslinieciskais vadītājs. Viens no 2002. gadā izveidotā jauno mūzikas izpildītāju konkursa "Jaunais Vilnis" idejas autoriem, organizētājiem un žūrijas vadītājiem (līdz 2010. gadam).

Kopš 1968. gada Maestro ir Latvijas Komponistu savienības biedrs.

Apbalvojumi:

Latvijas PSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks (1967)

Latvijas PSR Valsts prēmija (1977)

PSRS Tautas skatuves mākslinieks (1985)

Lielā mūzikas balva (1994, 2000)

III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (1995)

II šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2016)

Atzinības krusts (2008).