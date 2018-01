Seksuālo skandālu ēnā Beverlihilsā šovakar tiks dalīti "Zelta globusi"

Kino kategorijās dominē "The Shape of Water" ar septiņām nominācijām, bet televīzijas godalgu vidū seriāls "Big Little Lies" ar sešām.

Labākās drāmas kategorijā Kristofera Nolana Otrā pasaules kara trilleris "Dunkirk" ("Denkerka") sacentīsies ar Lukas Gvadanjīno pieaugšanas drāmu "Call Me By Your Name" ("Sauc mani savā vārdā"), Stīvena Spīlberga politisko trilleri "The Post", "The Shape of Water" un Mārtina Makdonaha tumšo komēdiju "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Beverlihilsā gatavojas "Zelta globusu" ceremonijai. (Foto: AFP/Scanpix/LETA)

Filmu vidū, kas pretendē uz "Zelta globusu" labākās komēdijas vai mūzikla kategorijā, ir Džordana Pīla komēdijtrilleris "Get Out" ("”Prom"), kurā afroamerikāņa tikšanās ar savas baltās draudzenes vecākiem izvēršas šausmu stāstā, Džeimsa Franko biogrāfiskā filma "The Disaster Artist" un Grētas Gervigas komēdijdrāma "Lady Bird".

Toms Henkss, Džeimss Franko, Merila Strīpa un Sērša Ronena pretendē uz balvām labāko aktieru un aktrišu kategorijās.

Uz "Zelta globusu" kategorijā "Labākā filma svešvalodā" pretendē Kambodžas "First They Killed My Father", Vācijas un Francijas "In The Fade", Krievijas "Loveless", Čīles "A Fantastic Woman," un Zviedrijas, Vācijas un Francijas "The Square".

"Zelta globusus", kas ir otra prestižākā kino balva aiz ASV Kinoakadēmijas "Oskara", piešķir Holivudas Ārvalstu preses asociācija (HFPA).

Apbalvošanas ceremoniju svētdien vadīs amerikāņu komiķis Sets Maiers.

Daudzas sievietes sarkano paklāju plāno apmeklēt tērpušās melnā, lai tādējādi atbalstītu seksuālās uzmākšanās upurus.

Seksuālās uzmākšanās problēma nonākusi sabiedrības uzmanības centrā, kopš desmitiem sieviešu par šādiem nodarījumiem apvainoja ietekmīgo Holivudas producentu Hārviju Vainstainu. Pēc tam līdzīgas apsūdzības celtas citiem ievērojamiem izklaides biznesa un mediju pārstāvjiem.