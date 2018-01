Jaunais šovs "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman" sāksies 12.janvārī. Katru mēnesi paredzēts viens raidījums, tviterī pavēstīja "Netflix".

Intervijas paredzētas arī ar aktieri Džordžu Klūniju, pakistāniešu aktīvisti Malalu Jusafzai, reperi "Jay Z", komiķi Tīnu Feju un radio personību Hovardu Sternu.

Saistītās ziņas Deivids Letermans atgriezīsies televīzijā ar jaunu šovu Deivids Letermans pēdējoreiz novada raidījumu "Late Show". VIDEO Deivids Letermens joko par musulmaņu ekstrēmista izteiktajiem draudiem

Letermans no 1993.gada līdz 2015.gadam telekanālā CBS vadīja šovu "The Late Show", bet kanālā NBC no 1982.gada līdz 1993.gadam - "Late Night".

70 gadus vecais Letermans ir visilgāk strādājošais amerikāņu vakara programmas sarunu šovu vadītājs.