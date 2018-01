“Supernova 2018” norisināsies februārī, tā 21 dalībnieks startēs trīs pusfinālos, katra pusfināla divi labākie dosies uz konkursa finālu, bet tā uzvarētājs pārstāvēs Latviju Eirovīzijā, kas šogad notiks Portugālē.

Konkursā “Supernova 2018” startēs Agnese Stengrevics ar dziesmu "You Are My World", Liene Greifāne ar "Walk the Talk", Mionia ar "You", Laura Rizzotto ar "Funny Girl", Madara ar "Esamība", Katrine Lukins ar "Running Red Lights", Monta ar "1000 Roses", kā arī Jenny May ar dziesmu "Soledad", Markus Riva ar dziesmu "This Time", Edgars Kreilis ar "Younger Days", Ritvars ar "Who's Counting?", Lauris Valters ar "Lovers Bliss", kā arī Ed Rallidae ar dziesmu "What I Had With You", "In My Head" ar dziesmu "Sunset", "Dvīnes" ar dziesmu "More Than Meets the Eye", "Hypnotic" ar dziesmu "Pray", "Sudden Lights" ar dziesmu "Just Fine", "Kris & Oz" ar dziesmu "Morning Flights", "Rahu the Fool" ar dziesmu "Oh, Longriver", "Riga Reggae" ar dziesmu "Stop the War U2", kā arī "Katrīna Gupalo & the Black Birds" ar dziesmu "Intoxicating Caramel".