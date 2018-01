Videoklips no mūzikas festivāla, kurā puisis pieskrien pie puskailas meitenes un pieskaras viņas krūtīm, kļuvis ļoti populārs.

Tas notika Jaunā gada "Rhythm & Vines" mūzikas festivālā Gisbornā. Laiks Jaunzēlandē arī janvāri un decembrī ļauj meitenēm staigāt "Ievas" kostīmā. Tā izdarīja arī Medlīna Anello-Kicmillere. Viņa savas kailās krūtis bija izrotājusi ar spīdumiem, bet ķermeņa lejasdaļu piesegusi ar lakatu. Tādā izskatā viņa kopā ar draudzeni staigāja pa festivāla teritoriju.

Puisis neiztur provokāciju un mēģina apčamdīt meitenes krūti. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Samērā muļķīgi bija domāta, ka tik lielā iedzērušu jauniešu pūlī neatradīsies neviens, kurš to visu negribēs nofilmēt. Skatīties drīkstēja, bet aiztikt gan ne. Viens no puišiem neizturēja un mēģināja pieskarties meitenes krūtij. Tieši to arī kāds nofilmējis. Skatoties video, nav īsti skaidrs, vai viņam tas izdevās, bet meiteņu reakcija bija zibenīga.

Meitene kopā ar draudzeni piegāja pie nelieša un sāka ar kulakiem sist pa viņa galvu. Puisis nepretojās, bet pēc tam, kad video kļuva populārs, paziņoja par uzbrukumu.

Meitenes iekausta nekaunīgo puisi. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Šobrīd šajā sakarā Jaunzēlandē notiek izmeklēšana. Lieta ieguva lielu popularitāti daudzos sociālos slāņos. Meiteņu pusē, protams, ir feministes un nūdisti, bet puišus aizstāv advokāti un cilvēki, kuri nosoda daiļā dzimuma provokāciju.