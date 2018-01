Allas Pugačovas dziesmas autors ir kāds 34 gadus jaunais komponists un dziedātājs Oļegs Vladi. Un tieši viņu vaino plaģiātismā - komponists un dzejnieks Aleksandrs Vulihs sašutis, ka Pugačovas dziesma “Es lidoju” esot plaģiāts viņa pirms vairāk nekā desmit gadiem radītajai dziesmai “Придуманная любовь” (“Izdomātā mīlestība”), ko izpilda Igors Saruhanovs.



“Protams, ka mani ir nepatīkami, ka kaut kāds nezināms autors paņem motīvu no manas dziesmas un izmanto to savējā. Neko nenorādot, nevienam nepaprasot atļauju. Kā tas saucas? Zādzība? Es neteikšu, kā tā man bija laba dāvana Jaunajā gadā,” REN TV izteicās Aleksandrs Vulihs, kurš par to, ka Pugačovas dziesma esot plaģiāts, paziņoja sociālajos tīklos uzreiz pēc tās pirmizrādes.

Pati Alla Pugačova jau paspējusi aizskartajam komponistam atvainoties. Uzzinot par presē sacelto skandālu, viņa pati piezvanīja Aleksandram Vuliham un godīgi atzinās, ka nekad nebija dzirdējusi viņa dziesmu, tāpēc nekādi nevarēja pārbaudīt abu dziesmu līdzību. Turklāt tas nemaz arī nav viņas uzdevums – pārbaudīt, vai viņai radītā dziesma ir plaģiāts. “Mēs aprunājāmies ar Allu. Konfliktu nevēlamies abi. Turklāt Alla pie tā nav vainīga. Visa vaina jāuzņemas komponistam un daļēji arī muzikālajiem redaktoriem, kas dziesmu atļāvās palaist ēterā,” pēc sarunas ar Pugačovu presē izteicās Vulihs.

To, vai dziesmas ir plaģiāts, vērtējat paši!