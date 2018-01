Ik katrs cilvēks veido savu dzīvi. Savu ceļu gluži saprotamu iemeslu dēļ izvēlējusies Rūdolfa Plēpja meita Astra: „Es atbraucu Edinburgā dzīvot, nevis pelnīt naudu un eksistēt. Esmu iesaistījusies pasākumu organizēšanā, komunicēju ar daudziem latviešiem. Ieteiktu cilvēkiem nepazaudēt savu latviskumu, lai arī kur viņi būtu, un turēties visiem kopā. Galvenais ir nenoslēgties sevī, bet izmantot iespēju būt citā valstī, iepazīt apkārtni, būt daļai no sabiedrības, mācīties valodu. Paņemt to labāko no jebkuras situācijas – arī no dzīves ārpus dzimtenes.”

57 Foto Rūdolfa Plēpja meita Astra un viņas dzīve Skotijas pērlē Edinburgā +53



Pirms 13 gadiem uz Skotiju labāka darba un dzīves apstākļu meklējumos devās Rūdolfa Plēpja znota Uģa mamma, tad pats Uģis, līdz pēc neilga laika viņiem sekoja arī Astra ar mazo dēlēnu Ernestu, kam tolaik bija pusotrs gads. Kamēr dēls bija mazs, viņa Skotijā nestrādāja. „Audzināju bērnu un centos iepazīt jauno dzīves vidi. Pateicoties ģimenes apstākļiem, bija tā laime to atļauties,” žurnālam “Kas Jauns” stāsta Astra, kura Skotijā ieguva bakalaura grādu fotografēšanas zinībās, paralēli sāka strādāt, un tagad jau kādu laiku strādā viesnīcā.

Edinburga Ziemassvētku laikā pārvērtusies par īstu pasaku pilsētu. (Foto: Astras Plēpes-Bungas privātā arhīva)



Astra uzsver: kamēr viņa Skotijā audzinājusi bērnu un nav strādājusi, viņai bija divi gadi laika, lai iejustos citā valstī un iepazītu savas jaunās dzīvesvietas apkārtni. „Es jau no paša sākuma burtiski iemīlēju Edinburgu. Ieraudzīju pilsētu, cik tā ir skaista. Daudz citādāka nekā Rīga. Patīk tas, cik ļoti daudz te ir zaļuma, desmit minūšu gājienā no mājām ir kalnu ieleja, kur atpūsties. Te ir parki, jūra 20 minūšu attālumā. Esmu priecīga, ka dzīvojam Edinburgā... Edinburgā ir burvīga daba, tā ir skaista, un mani vispār ļoti fascinē Skotija un tās vēsture. Skoti līdzīgi latviešiem arī pēc vēstures. Arī skoti gadu simtiem bijuši apspiesti; arī Skotija ir maza valsts, kas cīnījusies par savu neatkarību. Cilvēki ir sirsnīgi,” stāsta Astra, ir viena no lielākajām aktīvistēm, kas nodarbojas ar latviešu kultūras dzīves organizēšanu Skotijā un ir viena no Latviešu biedrības Skotijā dibinātājām.

Tai pašā laikā viņa, jau desmit gadus dzīvojot Edinburgā, nav aizmirsusi dzimteni un seko līdzi notikumiem Latvijā. Astru skumdina ekonomiskā situācija Latvijā, apbēdina, ka daudzi patriotiski noskaņoti emigranti grib atgriezties mājās, taču nezina, kā Latvijā varēs izdzīvot. „Nepiekrītu tiem, kas saka, ka aizbraukušie valsti nodevuši. Nevis nodevuši, bet saprot, ka fiziski nevar atgriezties, jo nezina, kā izdzīvos,” uzsver Rūdolfa Plēpja meita.



Vairāk par to, kā klājas Astra Plēpei-Bungai Skotijā, kāpēc viņa jau desmit gadus dzīvo ārpus Latvijas, un ko par meitas izvēli domā viņas tētis Rūdolfs Plēpis, lasiet 2. janvāra žurnālā “Kas Jauns”