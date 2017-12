Trīs stundas pēc atklāšanas 106 tūkstošus vērtais Laimas pulkstenis jau ir remontējams

Uzņēmumā “Orkla Confectionary & Snacks Latvija” paskaidroja, ka šāda neprecizitāte ieviesusies brīdī, kad tehniķi naktī darbojušies ap pulksteņa uzstādīšanu.

Tuvāko divu stundu laikā misēkli novērsīšot aģentūra "Rīgas gaisma", kas apsaimnieko galvaspilsētas apgaismojuma tīklu.

70 Foto Laimas pulkstenis atdzimst un sāk skaitīt sekundes līdz Latvijas simtgadei +66

Šodien, 29. decembrī, saldumu zīmols “Laima” par godu Latvijas simtgadei atklāja atjaunoto “Laimas” pulksteni. Leģendārais laikrādis nu ir aprīkots ar vēl krāšņākiem apgaismojuma elementiem, un tajā ir iebūvēta laika atskaite līdz mūsu valsts simtajai jubilejai. Papildus tam, jaunais pulkstenis ik stundu priecē visus tuvumā esošos ar kādu no 24 iecienītām Maestro Raimonda Paula melodijām.

“Laimas” pulkstenis, būdams precīzākais pulkstenis Rīgā, jau 20. gadsimtā kļuva par iecienītu tikšanās vietu, bet turpmāk tas savā jaunajā veidolā pulcēs ap sevi vēl vairāk cilvēku. Svinīgo pulksteņa apvalku noņemot, piebilda “Orkla Confectionary & Snacks Latvija” valdes priekšsēdētājs Didrihsons.

Viena no pulksteņa jaunajām funkcijām ir laika atskaites veikšana līdz Latvijas simtgadei – 2018. gada 18. novembra pulksten 17:00.

Bildēts vienā laikā. Pa labi - pulkstenis noraugās Vecrīgas virzienā, un par trim minūtēm jau pasteidzis uz priekšu. (Foto: Edgars Orlovs)

Šāds laiks izvēlēts, jo tieši tad pirms gandrīz simts gadiem Rīgas pilsētas 2. teātra ēkā (tagad – Latvijas Nacionālais teātris) tika parakstīta Latvijas Valsts deklarācija, un pasludināta Latvijas Republikas suverenitāte.



“Laimas” pulkstenis ir kas vairāk par funkcionālu un objektīvu laika rādītāju, tam piemīt arī ievērojama kultūrvēsturiskā vērtība, un gadu gaitā šis pulkstenis ir kļuvis par vienu no Rīgas simboliem. Atrodoties pašā Rīgas sirdī, tuvu Brīvības piemineklim – mūsu valsts galvenajam simbolam, - abas šīs vertikāles – Brīvības piemineklis un “Laimas” pulkstenis – vedina samērot abas – valstiski un personiski nozīmīgās laika dimensijas. Man prieks par to, ka, rekonstruējot “Laimas” pulksteni, ir padomāts par šo sasaisti, un kā skaista velte Latvijas simtgadei pulkstenis šodien uzsāks skaitīt un rādīt laiku līdz mūsu valsts dzimšanas dienai,” pauda ministre Melbārde.



“Rīgas centrs nav iedomājams bez “Laimas” pulksteņa. Tur notiek gan tikšanās, gan sapazīšanās un arī precēšanās. Joprojām tā ir populārākā kopā saiešanas vieta, tādēļ, ierakstot melodijas, centos tām panākt lirisku noskaņu. Pie “Laimas” pulksteņa varēs dzirdēt dziesmas no septiņdesmitajiem un sešdesmitajiem gadiem, kas veido kā manu, tā arī Latvijas estrādes vēsturi,” sajūtās dalījās Maestro Raimonds Pauls.

Rekonstrukcija izmaksājusi virs 106 000 eiro

Kā ziņots iepriekš, atjaunotais “Laimas” pulkstenis ir “Orkla Confectionary & Snacks Latvija” zīmola “Laima” dāvana Latvijas simts gadu jubilejā.

Kopumā pulksteņa rekonstrukcijā tika ieguldīti vairāk nekā 106 tūkstoši eiro.



“Laimas” pulksteņa rekonstrukcija noritēja nedaudz vairāk nekā mēnesi – no 2017. gada 27. novembra līdz 29. decembrim. Pie jaunā pulksteņa veidola strādāja dizainers Arvis Sproģis.