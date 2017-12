Ikvienam, kuram patīk Ziemassvētki, eglītes rotāšana ir viena no neatņemamām šo svētku tradīcijām. Istabā jūtama piparkūku sarža un fonā skan klasiskas Ziemassvētku melodijas, un eglītes rotāšana var sākties.

Pateicoties organizācijai „Women To Look Up To” („Sievietes, kurām līdzināties”), eglītes galotnē tradicionālās zvaigznes vietā šogad iespējams likt eņģeļa figūriņu. Piedāvājumā ir trīs dažādi eņģeļi, kuriem piemīt sabiedrībā labi pazīstamu ietekmīgu sieviešu vaibsti – popzvaigznes Bejonsas, politiķes Hilarijas Klintones un tenisistes Serēnas Viljamsas.

Politiķe Hilarija Klintone. (Foto: Vida Press)

Britu bezpeļņas organizācijas līdzdibinātājai Savannai Pauerai ideja par šādām eglīšu mantiņām ienākusi prātā aizvadītajā gadā.

„Pērn kopā ar māsu un viņas draugu paskatījāmies uz Ziemassvētku eglītes galotni, kur uz mums noskatījās vecā noplukusī feja, kuru tur likām jau gadiem ilgi,” atceras Savanna.

„Lai gan esam katoļticīga ģimene, mēs tā arī īsti nesaprotam, kāpēc radusies šī tradīcija eglītes galotnē likt tik vecmodīgu sievietes tēlu.”

Tenisiste Serēna Viljamsa. (Foto: Vida Press)

Savanna Pauera nolēmusi šo tradīciju nedaudz pamainīt un ar 3d printera palīdzību radījusi jaunas eglīšu galotnes rotas.

Serēna Viljamsa izvēlēta, jo ir „visu laiku izcilākā tenisiste”, Bejonsa – pateicoties „lieliskajam darbam, ko paveikusi organizācijas „Black Lives Matter”, kā arī Obamas un Hilarijas kampaņas labā”, savukārt Hilarija Klintone izraudzīta tāpēc, ka „iedvesmo daudzas sievietes”.