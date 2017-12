Džodija Svītina slavu iemantoja deviņdesmitajos gados populārajā seriālā „Pilna māja”, kam šobrīd tapis turpinājums „Pilnāka māja”. Svītina piedalījusies arī TV šova „Dejo ar zvaigzni” amerikāņu versijā.

Džodija Svītina un Mortijs Koils 2011. gadā. (Foto: Vida Press)

Mazās Mišelas Teneres loma atnesa pasaules slavu dvīnēm Mērijai Keitai un Ešlijai Olsenām (31). Seriālā lielās māsas atveidoja Kendisa Kamerona-Burē (41) un Džodija Svītina. Kendisa aizvien ir laimīgi precējusies ar Krievijā dzimušo NHL hokejistu Valēriju Burē un ģimenē audzina trīs bērnus, taču Džodijai Svītinai mīlas dzīvi sakārtot neizdodas. Pērn viņa oficiāli šķīra trešo laulību, bet nu viņai piespriests maksāt lielākus alimentus.

Svītinai tiesa piespriedusi maksāt 2800 ASV dolāru mēnesī bijušajam vīram Mortijam Koilam viņu kopīgās meitas Beatrikses (7) uzturēšanas vajadzībām.

Aktrise ar abām meitām Zoju un Beatriksi šā gada jūlijā. (Foto: Vida Press)

Koils šā gada janvārī iesniedzis tiesā prasību palielināt bērna uzturlīdzekļu naudu, jo apgalvoja, ka viņa bijusī sieva gadā pelnot vismaz 600 000 ASV dolāru, kas šobrīd ir ievērojami lielāka nekā laikā, kad viņi šķīra laulību. Tolaik aktrise norādījusi, ka mēnesī pelna 4000 ASV dolāru.

Koils nesen kā informējis tiesu, ka viņš katru mēnesi pārnes mājās tikai 2000 ASV dolāru lielu peļņu.

2012. gads. Svītina ar trešo vīru Mortiju Koilu, abu kopīgo meitu Beatriksi un meitu Zoju, kura pasaulē nākusi viņas otrajā laulībā. (Foto: Vida Press)

Bijušā laulātā pāra kopīgā meita Beatrikse pasaulē nāca 2010. gadā, kad viņi vēl nebija precēti. Svītina un Koils salaulājās 2012. gadā, bet jau gadu vēlāk iesniedza tiesā šķiršanās prasību. Prāva ilga trīs gadus, līdz 2016. gada septembrī laulība visbeidzot šķirta oficiāli.

2016. gada janvārī Džodija Svītina paziņoja par saderināšanos ar Džastinu Hodaku, bet šā gada martā pāris izšķīrās.

Džodija Svītina un Mortijs Koils īsi pēc kopīgās meitas Beatrikses nākšanas pasaulē. (Foto: Vida Press)

Hodaku arestēja par tiesas netuvošanās rīkojuma neievērošanu, ko Džodija bija pieprasījusi pēc šķiršanās. Bijušajam draugam maijā piesprieda sešus mēnešus ilgu brīvības atņemšanu par nāvējoša ieroča nelikumīgu nēsāšanu un pierādījumu viltošanu, izdarot spiedienu uz lieciniekiem.

Džodijai Svītinai ir arī vecāka meita Zoja (9), kura pasaulē nākusi viņas otrajā laulībā ar vīru Kodiju Herpinu.

2009. gadā izdotā biogrāfiskajā grāmatā „unSweetined” aktrise vaļsirdīgi stāsta par savu problēmu mākto pagātni. Džodija savulaik bijusi atkarīga no dažādām apreibinošajām vielām, to skaitā „Ecstasy” un kokaīna. Svītina pilnībā izārstējusies no narkotiku atkarības 2008. gada decembrī.