Tā vajag dzīvot! 77 gadus vecais pleibojs amzierējas ar meitenēm pludmalē

„NBA superfans” ir miljonārs, kurš par savu bagātību nemīl runāt. Slavenais „Wall Street Journal” izpētījis, ka Džeimss Goldšteins savu kapitālu ieguvis, pateicoties miljardu vērtiem darījumiem nekustamo īpašumu tirgū.

Goldšteinu ikdienā ievēro viņa ekstravagantā ģērbšanās stila dēļ. Miljonārs Milānā izdevis arī pats savu apģērbu līniju.

Tomēr vislabāk viņš pazīstams, pateicoties lielajai interesei par basketbolu. Goldšteins jau no 10 gadu vecuma fano par basketbolu. Miljonārs vienmēr klātienē cenšas noskatīties visas profesionālās basketbola līgas NBA spēles. Viņš nav no tiem, kas spēles karstumā kliedz uz treneriem vai lamā sportistus. Goldšteins parasti sēž pirmajā rindā un bauda spēli. Viņš neuzskata sevi par kādas vienas komandas fanu. Gadu gaitā Goldšteins sadraudzējies arī ar vairākiem slaveniem spēlētājiem, to skaitā Šakilu O’Nīlu un Denisu Rodmenu.

Tā Džeimsa Goldšteina draudzene Marta Marija Risa izrādās savā „Instagram” blogā: