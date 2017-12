„Paskatieties, ko Teilore Svifta lika man izdarīt,” paziņo vīrietis, kurš sadūris upuri ar šķērēm

43 gadus vecais Brents Šenons Tikstens visā nopietnībā Portlendas policijai apgalvojis, ka viņš pilsētas centrā sadūris gājēju ar šķērēm, jo 28 gadus vecā popzvaigzne „lika man viņu nogalināt”. Šādi noziedznieka teiktie vārdi protokolēti tiesai nodotajos dokumentos.

Viņš policijas darbiniekiem arī centies apgalvot, ka esot precējies ar singla „Look What You Made Me Do” dziedātāju.

Uz policijas uzdoto jautājumu, kur mūziķe tobrīd atrodas, viņš atbildējis – „Mēs esam viens vesels.”.

Foto: Vida Press

Tikstens atteicies atbildēt uz turpmākiem jautājumiem, norādot, ka tas ir „rūpīgi glabāts noslēpums”.

Brents Šenons Tikstens draudējis vairākiem garāmgājējiem Portlendas centrā. Gājējs, kuram noziedznieks uzbrucis, radot 5 centimetru dziļu dūrienu ar šķērēm, teic, ka izbijies no vājprātīgā un centies aizmukt. Taču Tikstens dzinies viņam pakaļ un sadūris mugurā.

Pēc pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanas hospitalizācija cietušam neesot bijusi vajadzīga.

Foto: Vida Press

Šī nav pirmā reize, kad Tikstens nonāk policijas redzeslokā. 2014. gadā vīrietis nozadzis divus autokrāvējus un tīšuprāt bojājis ielu malās novietotās automašīnas.

Par gājēja saduršanu ar šķērēm Tikstens apsūdzēts otrās pakāpes uzbrukumā un nelikumīgā ieroča lietošanā.

Atklājies, ka vīrietis arī pārkāpis tiesas noteikumus, kas viņam bija jāievēro pēc atbrīvošanas no aresta par trešās pakāpes zādzību, kurā viņu vainoja gada sākumā.

Jau nākamnedēļ Tikstenam būs jāstājas tiesas priekšā par gājēja saduršanu.

Dziedātāju Teilori Sviftu savulaik vienojušas romantiskas jūtas ar skotu dīdžeju Kelvinu Harisu, grupas „One Direction” mūziķi un solo mākslinieku Hariju Stailsu, aktieri Tomu Hidlstonu un dziesminieku Džonu Meijeru. Dziedātāja bieži komponē dziesmas, kurās piemin savus bijušos draugus, un parasti velta viņiem nicīgas teksta rindas.