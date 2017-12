Jauns pāris. „Coldplay” dziedātāju vienojot romāns ar „Greja piecdesmit nokrāsu” aktrisi Dakotu Džonsoni

Baumo, ka grupas „Coldplay” mūziķis Kriss Mārtins un aktrises Melānijas Grifitas meita Dakota Džonsone satiekas jau „kādu laiku”. Kāds pārim tuvs paziņa apliecinājis slavenību žurnālam „Us Weekly”, ka viņi „pavisam noteikti ir kopā”.

„Nav nekādu šaubu par to, ka Dakota un Kriss satiekas,” norādījis vārdā nenosauktais informators. „Viņi jau paguvuši viens otru diezgan labi iepazīt un kopā jūtas ļoti omulīgi. Kriss sūta Dakotai sevis komponēto mūziku, lai dzirdētu viņas viedokli. Te ir kas vairāk par dēku.”

Aktrise Dakota Džonsone ar mammu, slaveno aktrisi Melāniju Grifitu. (Foto: Vida Press)

To, ka abu attiecībām nav garāmejošs raksturs, apliecina arī tas, ka pāris jau dodas kopīgos ceļojumos. Aizvadītajā mēnesī abi redzēti Izraēlā, kur kopā apmeklējuši Nika Keiva koncertu. Pēc tam viņi ar Keivu redzēti kopā pusdienojam restorānā „Yam 7”.

„Viņi ienāca un bija ļoti, ļoti jauki, pat pārāk jauki. Tas bija pārsteigums,” žurnālam „Us Weekly” pastāstījis kāds aculiecinieks. „Viņi apsēdās pie viena galdiņa ar Niku Keivu. Es neredzēju viņus skūpstāmies, apskaujamies vai kā citādi publiski izrādām simpātijas. Viņi pasūtīja starterus un ne pārāk daudz ēdiena.”

Pāris Izraēlā redzēts īsi pēc tam, kad bija atpazīts kopīgi ieturam maltīti suši restorānā Losandželosā. „Kriss un Dakota ienāca kopā,” norāda vēl kāds, kurš redzējis abas slavenības. „Viņi apsēdās pie divvietīga galdiņa pašā tālākajā stūrī. Izskatījās, ka viņi ir ļoti priecīgi viens otru redzēt un nekavējoties uzsāka sarunu. Viņa stāstīja par darbu un projektiem, kas gaidāmi tuvākajā nākotnē. Viņa stāstīja par to, kur plāno būt, un vaicāja pēc viņa viedokļa. Izskatījās, ka abi ļoti augstu vērtē viens otra domas. Krisa seja burtiski staroja, kad viņš sarunājās ar Dakotu. Viņš mazliet nodungoja no kāda skaņdarba un jautāja, ko viņa par to domā. Bija redzams, ka Dakotai patīk viņa mūzika un viņa par to jūsmo. Visas maltītes laikā abi daudz smējās un flirtēja. Kriss samaksāja par pusdienām un atvēra viņai durvis. Promejot abi pateicās personālam.”

Nav zināms, cik ilgi pāris tiekas (abu pārstāvji šīs attiecības pagaidām nav komentējuši), taču slavenību žurnāls „People” pāri pirmoreiz kopā redzēja šā gada oktobrī.