"Bez Tabu" zvaigzne Juris Šteinbergs vannasistabā sastop dīvainu radību – māņskorpionu

Juris Šteinbergs savā vannasistabā sastapies ar vēl neredzētu viesi – māņskorpionu, kas ne tikai iznīdē cilvēkiem netīkamus insektus, bet arī liecina par paaugstinātu gaisa mitrumu. (Foto: Juris Šteinbergs/Facebook)

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras vadošais pētnieks Voldemārs Spuņģis portālam Kasjauns.lv pastāstīja, ka tas ir ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē izplatīts dzīvnieks – grāmatu māņskorpions, kuram patīk nemanāmi dzīvot cilvēku sabiedrībā – drēbju skapjos, grāmatu plauktos, vecu avīžu kaudzēs un pagrabos, arī brīvajā dabā tie ir bieži sastopami, taču nelielā skaitā. Tie ir uzmanīgi dzīvnieki, kas slēpjas zem vecu koku mizas, zemsedzē, trūdošā koksnē un cilvēku mītnēs.

Īpaši no viņiem nevajadzētu baidīties, tie pat ir noderīgi. Māņskorpioni ir plēsēji, kuri barojas ar citiem sīkiem bezmugurkaulniekiem, kas cilvēkiem nodara postu – drēbju kodēm, prusakiem, ādgraužu kāpuriem un ērcēm.

Juris Šteinbergs. (Foto: Publicitātes foto)

Kukaiņa apakšžokļi beidzas ar skorpionam līdzīgām spīlēm, kas kalpo medījuma satveršanai un viens no spīles pirkstiem ir kustīgs. Māņskorpioniem ir mīksts, bumbierveida formas ķermenis, četru kāju pāri un viens spīļu pāris, kas tos padara nedaudz līdzīgiem īstiem skorpioniem. No tā arī cēlies to nosaukums.

Plēsīgā dzīvesveida dēļ to uzskata par derīgu sugu, jo - pretēji nedaudz maldinošajam nosaukumam - šī suga grāmatas un tekstilijas negrauž. Pārvietojas, pieķeroties pie dažādiem sīkdzīvniekiem, tajā skaitā lidojošiem kukaiņiem; jaunās telpās lauku apvidos dažreiz tiek ienests ar malku no šķūņa.

Grāmatu māņskorpionu 2009. gadā Latvijas Entomoloģijas biedrība izvēlējas pat par Gada bezmugurkaulnieku.