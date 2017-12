Suns mēģina aizšmaukt no dzīvnieku patversmes

Virdžīnijas štata Vindsoras pilsētas "The Isle Of Wight County Animal Shelter" dzīvnieku patversmes darbinieki publicējuši jautru video, kurā izmanīgs kucēns mēģina izkļūt no sava būrīša. Batermilka (paniņas) ar ķepām spēja uzrāpties līdz pat paša būrīša augšai.

Kad suņu meitene pamanīja darbinieci, kura filmēja viņas delverību, palaidne ātri nolēce atpakaļ zemē un jutās vainīga.

Bīglu meitenīte bija apņēmusies nokļūt brīvībā pat tad, ja jārāpjas augšā pa būra sienu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Patversmes darbinieki stāsta, ka viņa savā bēģšanas mēģinājumā nav cietusi, kā arī tiem cilvēkiem, kuri viņu adoptēs, vajadzēs uzmanīties. Suns būs jāpatur redzeslokā, jo, neskatoties uz savu necilo izmēru, dzīvniekam ir varenas alpīnista spējas.

Patversmes darbinieki ziņo, ka Batermilka pārvietota uz savādāka tipa būrīti, bet nez uz ilgu laiku, jo suņu meitene būs tikusi pie jaunām mājām un atradusi mīlošu ģimeni.