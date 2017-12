"Zelta globusu" nominācijās dominē "The Shape of Water" un "Big Little Lies"

Kino kategorijās dominē "The Shape of Water" ar septiņām nominācijām, bet televīzijas godalgu vidū seriāls "Big Little Lies" ar sešām.

Giljermo del Toro fantastiskas trillera "The Shape of Water" reklāmas treileris:

Labākās drāmas kategorijā Kristofera Nolana Otrā pasaules kara trilleris "Dunkirk" sacentīsies ar pieaugšanas drāmu "Call Me By Your Name", politisko trilleri "The Post", "The Shape of Water" un tumšo komēdiju "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Kadrs no Giljermo del Toro fantastiskas trillera "The Shape of Water". (Foto: AP/Scanpix/LETA)

Filmu vidū, kas pretendē uz "Zelta globusu" labākās komēdijas vai mūzikla kategorijā, ir stāsts par afroamerikāni, kas tiekas ar savas baltās draudzenes vecākiem, "Get Out", Džeimsa Franko filma "The Disaster Artist" un komēdijdrāma "Lady Bird".

HBO seriāls "Big Little Lies" reklāmas treileris:

Toms Henkss, Džeimss Franko, Merila Strīpa un Sērša Ronena pretendē uz balvām labāko aktieru un aktrišu kategorijās.

Uz "Zelta globusu" kategorijā "Labākā filma svešvalodā" pretendē Kambodžas "First They Killed My Father", Vācijas un Francijas "In The Fade", Krievijas "Loveless", Čīles "A Fantastic Woman," un Zviedrijas, Vācijas un Francijas "The Square".

Uzvarētāji tiks paziņoti 7.janvārī Beverlihilsā 75.ikgadējā balvu ceremonijā, kuru vadīs amerikāņu komiķis Sets Maiers.