Dziedātāja Fērdžija (īstajā vārdā Steisija Anna Fērgusone) bija atkarīga no narkotikām vēl pirms pasaule viņu iepazina kā vienu no grupas „Black Eyed Peas” dalībniekiem. Fērdžija lietojusi metamfetamīnu, kas pazīstams arī kā mets, kristāls vai stikls. Tā ir narkotiska viela no amfetamīnu grupas, kas paaugstina koncentrēšanās spējas un sniedz papildus enerģiju, bet lielās devās izraisa eiforiju. Pētījumos pierādīts, ka metamfetamīns ātri rada pieradumu un atkarību. Tā noticis arī ar Fērdžiju.

„Kad sasniedzu robežu, kur zemāk vairs nav kur, es cietu no ķīmiskas reakcijas izraisītas psihozes un plānprātības,” sarunā ar iNews norāda mūziķe. „Halucinācijas man bija ikdienišķa parādība. Bija nepieciešams vēl gads pēc narkotiku atmešanas, lai ķīmija izzustu no manām smadzenēm un man vairs nerādītos tas, kā patiesībā nav.”

Fērdžija ar četrus gadus veco dēlu Akselu. (Foto: Vida Press)

Metamfetamīna iespaidā Fērdžija bijusi pārliecināta, ka viņu meklē Centrālā izlūkošanas pārvalde (CIP), Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) un pat ASV armijas speciālo uzdevumu vienība SAWT (Special Weapons And Tactics). Narkotiku izraisītās paranojas dēļ viņa reiz nonākusi ļoti neērtā situācijā, esot baznīcā.

„Mani centās padzīt no baznīcas, jo es lavījos starp ejām tā it kā tur būtu infrasarkanā stara kamera, kas meklēja manu ķermeni,” atceras Fērdžija. „Es kā bulta paskrēju garām altārim un iebrāzos priekštelpā, bet man pakaļ skrēja divi cilvēki. Atceros, ka tobrīd pie sevis domāju: ja iziešu ārā un tur priekšā būs speciālo uzdevumu vienības SWAT cilvēki, ar mani viss ir cauri. Bet, ja viņi ārā nebūs, tad narkotikas man rada šīs halucinācijas un es beigu beigās nonākšu attiecīgajā iestādē.”

Kad viņa izgājusi no baznīcas un secinājusi, ka ir viena pati, tas bijis „bezgala atvieglojoši”.

Džošs Duhamels ar dēlu. (Foto: Vida Press)

„Narkotikas radīja daudz jautrības... līdz vairs jautri nebija. Bet vai zināt ko? Esmu pateicīga tai dienai, kad ar mani tā notika. Jo tas parādīja manu spēku, manu ticību un cerību uz kaut ko labāku.”

Fērdžija jau sen atbrīvojusies no narkotiku atkarības un viņas dzīvē šobrīd ir divas prioritātes: jaunā albuma „Doulbe Duchess” reklamēšana un rūpes par četrus gadus veco dēlu Akselu laikā, kad viņa ir šķīrusies no vīra aktiera Džoša Duhamela.

„Mēs abi ar Džošu šobrīd strādājam pilna laika darbu. Tas ir grūti un mēs esam noguruši, taču abi ļoti cenšamies, lai dēls justu tikai un vienīgi mīlestību,” norāda Fērdžija. „Tagad tik daudz kas notiek. Tieši tāpēc mēs vēlējāmies nostabilizēties [jaunajā dzīvē] pirms publiski paziņojam par šķiršanos. Gribējām pārliecināties, ka dēlam viss būs labi. Tas prasa nepārtrauktu pielāgošanos.”

Džošs Duhamels nesenā intervijām slavējis bijušo sievu, sakot, ka viņa ir „fantastiska mamma”.

Fērdžija un viņas bijušais vīrs cenšas darīt visu, lai dēls „justu tikai mīlestību”. (Foto: Vida Press)