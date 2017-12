Elza Rozentāle izvēlas Latvijas modes mākslinieku tērpus

“Mūsu modes dizaineri ne ar ko nav sliktāki par ārzemju. Viņu darbi ir jārāda un jāpopularizē, tādēļ savos koncertos ar prieku to daru,” norāda dziedātāja Elza Rozentāle. Viens no viņas mīļākajiem tērpiem ir Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura 4. kursa studentes Annas Gulbes radīts balts, ekstravagants kostīmiņš – šortu kleitiņa. “Tas bija ļoti romantisks tēls ar Dāvida portreta skulptūru. Ļoti, ļoti patīk šis tērps!” atceras dziedātāja.

Arī Rīgas Ziemassvētku koncertā viens no Elzas Rozentāles tērpiem būs Annas Gulbes darināts – koši sarkana kleita no pavasara kolekcijas “Trilium”, kas pirmoreiz plašākai publikai tika izrādīta ikgadējā Latvijas Mākslas akadēmijas modes skatē. “Sarkanā kleita ir ļoti skaista. Liela, spilgta, plīvojoša! Ziemassvētku brīnumam atbilstoša! Turklāt sarkanā krāsa man patīk un piestāv. It īpaši uz skatuves,” stāsta Elza un piebilst: “Tā kā man ir iespēja uz skatuves kāpt sapucētai, skaisti uzkrāsotai, safrizētai un saģērbtai, tad ikdienā es izvēlos ērtas drēbes – džinsus un džemperus ziemā, bet vieglas kleitiņas – vasarā. Man patīk arī kedas un laiviņas.”

“Elzai ir savs stils, taču mani priecē tas, ka viņa ir gatava eksperimentēt. Viņa labprāt akceptē manas idejas, kuras realizējam, izmantojot tieši jauno Latvijas modes dizaineru un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu – Ditas Enikovas, Sandas Feldbergas, Annas Gulbes, Ksenijas Belcas-Besleres, Anetes Elizabetes Kasparsones, Elīnas Baltaces, kā arī “Savdaba” jeb Mārītes Rudzātes, Santas Aulmanes, Melānijas Vilkas, zīmolu “BAVI” un “BRA1NBOW” veikumu,” stāsta modes dizainere un stiliste Anete Agnete Krišjanova, kas jau turpat četrus gadus veido dziedātājas skatuvisko tēlu.

Foto: Gatis Gierts