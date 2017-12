Viss par mūsu nākamā gada Eirovīzijas kandidātiem, jeb "Supernovas" dalībnieku TOP

Konkursam būs trīs pusfināli un fināls. No katra pusfināla finālā iekļūs divi dalībnieki. Kā ierasts, „Supernova” notiks februārī, bet konkursa uzvarētājs balvā saņems iespēju piedalīties starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā, kas nākamgad notiks Portugālē. Šosezon konkursā piedalīsies pieci solisti, astoņas solistes un astoņas grupas.

Greifāne piedalījusies gandrīz visos Latvijas TV šovos



“No bērna kājas esmu profesionāli mācījusies dziedāt, pateicoties savām skolotājām Solveigai Vītoliņai, Anitai Garaņčai, Dacei Balodei u.c, esmu apguvusi klasisko vokālu, apbraukājusi Baltiju un Eiropu piedaloties vokālistu konkursos. 2004. gadā draugu mudināta nokļuvu TV šovā "Fabrikas muzikālais teātris".



Jāatzīmē, ka radoši novērtētākā sadarbība, kuras laikā dziesmas guva lielus panākumus, bija sadarbojoties ar producentu Guntaru Raču. Dziesmas “Rīts ir tālu vēl”, “Tev miera nav” un “Dj sirds” ieguva balvas kā labākās deju dziesmas. 2008. gadā nokļuvu Vācijas varietē šovā “Dinner for fun” kur vairāku mēnešu garumā bija iespēja uzstāties katru vakaru ar Jazz koncertiem. Tieši tur iemācījos apvienot dejošanu un akrobātiku ar dziedāšanu un tā ir bijusi neizmērojama pieredze, kura pacēla manu profesionalitātes līmeni augstāk.



Vēlāk 2011. gadā devos uz Ameriku, kur parakstīju divu gadu līgumu ar menedžmenta kompāniju “Big management” un atvērās iespējas strādāt un rakstīt dziesmas ar fantastiskiem producentiem, kā ari pašai apgūt producēšanas prasmes. Viena no veiksmīgākajām sadarbībām bija ar producentiem "Miami Rockers", ar kuriem ierakstījām kopīgu dziesmu " We own the night", un kura Vācijas itunes topā divas nedēļas noturējās pirmajā vietā.



Vēl viena it kā veiksmīga, sadarbība bija kopā ar Itāļu producentu Agustino Carallo. Ierakstītās dziesmas “1thing” un “Ma Baker”, bija augstu mūzikas topos Eiropā, tiesa gan producents aizmirsa piebilst, kurš dzied trekos un relīzēs norādīja tikai savu pseidonīmu Dj Ago.



Taču arī slikta pieredze ir pieredze. Pēdējais ko nodevu saviem klausītājiem bija soloalbums "Ziemassvētkos" 2014. gadā, kur visas dziesmas bija tikai manis pašas rakstītas un noteikti bija un ir mans lielākais mūzikas dārgums, jo katra dziesma nākusi no sirds un bija gaidījusi īsti brīdi, kad piedzimt.



Pēdējo 15 gadu laikā esmu piedalījusies praktiski visos TV šovos kuri Latvijā ir bijuši un man jāteic, ka man ļoti patīk tajos piedalīties, jo ir iespēja augt un attīstīties. Esmu priecīga, ka man ir iespēja ņemt dalību tik skaistā konkursā kā “Supernova”, paldies par to žūrijai un producentiem.