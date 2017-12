Konkursam būs trīs pusfināli un fināls. No katra pusfināla finālā iekļūs divi dalībnieki. Kā ierasts, „Supernova” notiks februārī, bet konkursa uzvarētājs balvā saņems iespēju piedalīties starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā, kas nākamgad notiks Portugālē.

Šosezon konkursā piedalīsies pieci solisti, astoņas solistes un astoņas grupas. Kā autore konkursā atgriezusies “Supernovas” pirmā gada uzvarētāja Aminata, viņa sarakstījusi dziesmu „What I Had With You” un uzticējusi to izpildīt Ed Rallidae. Dziesmas producents atkal ir Kaspars Ansons - šis duets ir viens no pieredzes bagātākajiem autora – producenta duetiem Latvijā, abi vienīgie divas reizes pēc kārtas pārstāvējuši Latviju lielajā Eirovīzijā un izcīnījuši Latvijai vietu finālā.

„Supernova 2018” fakti:

Viens no dalībniekiem, Markus Riva, nav izlaidis nevienu „Supernovas” sezonu un piedalās jau ceturto reizi.

Otro reizi uz „Supernovas” skatuves kāps Edgars Kreilis, DVINES, Lauris Valters, Ed Rallidae, Sabīne Geiba grupas „Hypnotic” sastāvā, Monta, kura iepriekš piedalījusies „Supernovā” kā grupas „My Radiant You” bekvokāliste un Katrine Lukins.



Šosezon konkursā piedalās arī viena dalībniece ar dziesmu latviešu valodā – MADARA, dziesma „Esamība”.

Viens no konkursantiem – Ritvars – nekad nav kāpis uz tik lielas skatuves, savukārt, grupas „In My Head” soliste Evija Smagare jau koncertējusi kopā ar grupu „Prāta vētra”, piedaloties grupas koncerttūrē „Vēl viena klusā daba”.

Viena konkursa dalībniece dzīvo ASV un šobrīd pastiprināti apgūst latviešu valodu, Laura Rizzotto ir dzimusi Brazīlijā, viņas tēvs ir latvietis, bet māte portugāļu izcelsmes.

Grupa „Kris&Oz” trīs gadus konkursam pieteikusi dziesmas un tikai šogad žūrija viņus pamanīja un uzaicināja uz noklausīšanos.



Akadēmiski visizglītotākā dalībniece ir pianiste un dziedātāja Katrīna Gupalo.

Vienīgā grupa, kura konkursam jebkad iesniegusi dziesmu bez piedziedājuma, ir šī gada dalībnieki Sudden Lights.



Grupa „Rahu The Fool” nespēlē īstus mūzikas instrumentus, viņi saka, ka atdzīvina „jug band” mūzikas sajūtas jeb nabadzīgo mūziķu džezu, tāpēc spēlēšanai izmanto sadzīves priekšmetus un pašdarinātus instrumentus.

Vienīgā dziesma, kas konkursā izskanēs spāņu valodā būs dziedātājas Jenny May izpildītā „Soledad”.

Vienīgā dziesma regeja ritmos kolektīva Riga Reggae dziesma „STOP THE WAR U2”.

Viena no pieredzes bagātākajām dalībniecēm ir Liene Greifāne. (Foto: Publicitātes)

Agnese Stengrevics ir vienīgā dalībniece, kurai abi vecāki ir mūziķi (tēvs Helvijs Stengrevics, māte Laine Ligere Stengrevica), viņa konkursam savu dziesmu „You Are My World” iesniedza pati pirmā.

Mūziķe MIONIA pirms vairākiem gadiem modeles karjeru nomainīja pret mūziku un savā mūziķes karjerā jau piedzīvojusi arī Eiropas koncerttūri, iesildot ukraiņu izcelsmes pianistu Ļubomiru Meļņiku viņa tūrē pirms gada.