Viņas varētu būt māsas. Supermodele Naomi Kembela pozē kopā ar mūžam jauno mammu

Kā saka – ābols no ābeles tālu nekrīt. Nav šaubu, ka skasitumu un jaunavīgo izskatu supermodele mantojusi no mammas.

Valērija Morisa bija ģērbusies melnā bikškostīmā, bet meita Naomi melnā garajā vakarkleitā. Abas dāmas lepojas ar taisniem gariem matiem, ko uz šo pasākumu bija izvēlējušās atstāt vaļējus.

Naomi greznais vakartērps ir no modes nama „Azzedine Alaia” 2017. gada rudens / 2018. gada ziemas augstās modes kolekcijas. Kleitas augšdaļa veidota no melna velveta, bet svārki no vairāku kārtu melna un miesas krāsas gaisīga šifona, radot kontrastu un piešķirot tērpa nēsātājai eleganci.

Tērps akcentēja Naomi aizvien slaido vidukli, savukārt viņas koptēls liecināja tikai par to, ka Kempbelai vecums ir tikai cipars, kas rakstīts dokumentos. To pašu vēl lielākā mērā var teikt par Naomi mammu Valēriju Morisu, kura jau sasniegusi cienījamu 66 gadu vecumu.

Modes nama „Azzedine Alaia” skate Parīzes modes nedēļas laikā šā gada vasarā. (Foto: Vida Press)

Bija laiks, kad mammai un meitai bija vētrainas attiecības. Jaunībā Naomi pārmeta mammai, ka viņa bieži meitu atstājusi citu aprūpē, kamēr pati veidojusi savu dejotājas karjeru. Taču abas skaistās sievietes šīs nesaskaņas jau sen atrisinājušas un viena otrai piedevušas. Tagad viņas ir kā labākās draudzenes.

Respektējot mammas vēlēšanos, Naomi nekad dzīvē nav satikusi savu bioloģisko tēvu, kurš pameta mammu, kad viņa bija ceturtajā grūtniecības mēnesī. Arī Naomi dzimšanas apliecībā tēva ailīte atstāta tukša.

Uzvārdu supermodele ieguva no patēva. Naomi ir 32 gadus vecs pusbrālis Pjērs.