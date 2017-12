Aizkulišu bildes. Kā dziedošie aktieri Mākslas muzejā iemūžinās jestros fotomirkļos

Jau drīzumā sāksies Vecgada mūziklu koncerti "Sounds of the music", kuros dalību ņems Latvijas Nacionālā teātra aktieri Līga Zeļģe un Uldis Siliņš, Dailes teātra aktieri Ērika Eglija un Gints Andžāns, Valmieras drāmas teātra pārstāvji Ieva Puķe un Ģirts Rāviņš, kā arī Inese Kučinska un Edgars Pujāts no Liepājas teātris. Pirms koncertiem aktieri fotografējās muzeja vestibilā un greznajos interjeros.

Citi šobrīd lasa Jaunajai māmiņai ar bērnu ārste nevis palīdz, bet izlamā un draud ar sociālo dienestu Tievuma kults ir beidzies: par "Playboy" modeli pirmo reizi kļūst apaļīga skaistule (18+) Kas piedalījās Vīķes-Freibergas 80. jubilejas svinībās Rīgas Latviešu biedrības namā?