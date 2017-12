Pica pasūtīta it kā autentiskā Itālijas picu darbnīcā uz Pēterburgas šosejas Tallinā un maksājusi 4,5 eiro. Tik lēti tālab, ka tā nosaukta par "dienas piedāvājumu".

Klients to pasūtījis pa tālruni un teicies norādītajā laikā ierasties to saņemt, vēsta Igaunijas "Delfi". Paņēmis sagatavoto iepakojumu, viņš to atvēris tikai tad, kad bijis jau savā darba vietā un grasījies pusdienot. Ieraudzītais ēdēju šokējis - maltīte ne tuvu neatgādināja picu.

Picu izgatavojis itāliešu restorāns "Attimo". Picērijā skaidro, ka konkrētais piedāvājums no citām picām atšķīries ar to, ka nav bijis klasiskajā ēdienkartē.

Skaidrojot negadījumu, picērija attaisnojas, ka tā jau paskaidrojusi ēdienkartē: šajā picā nav paredzēta, piemēram, tomātu mērce, jo tajā esot mocarellas siers. Klientam piegādātā pica saturot visas solītās detaļas - ir mīkla, ir siers, ir gaļa, ir pipari uz tās.

Tieši tādā komplektācijā to par 4,50 eiro saņēma pasūtītājs.