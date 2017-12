No lidostas Rīga VIP termināļa, neraugoties uz ilgo lidojumu, eksprezidente iznāca moža un smaidīga, apliecinot, ka savā apaļajā jubilejā ir labā noskaņojumā. „Atbraucu no Ķīnas, kur vakar Madrides kluba ietvaros mums – bijušo prezidentu grupiņai – bija tikšanās ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu Tautas lielajā pilī.

Pēc tikšanās sapakoju mantiņas, no turienes lidoju uz Turciju, un tagad no Stambulas atgriežos Rīgā. Šovakar mazliet jāatpūšas, tāpēc dzimšanas dienu atzīmēšu tikai ģimenes lokā. Latvijā tomēr ir šis paradums atzīmēt apaļas jubilejas, un kas zina, vai to 90. dzimšanas dienu maz sagaidīšu. Drošs paliek drošs – tāpēc jāsvin jau tagad!” Kasjauns.lv apsveikta, smejot bilda gaviļniece.