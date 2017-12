Jay Z beidzot atzīstas, ka bijis neuzticīgs sievai Bejonsai

Savā albumā „4:44” reperis Jay Z dod tādus kā mājienus, ka varētu būt krāpis sievu Bejonsu. Taču „Grammy” laureāts nekad to netika atzinis publiski tiešā tekstā.

Tiesa, baumas par Jay Z neuzticību klīda jau ļoti sen, bieži vien uz to pamudinājuši abu mūziķu dziesmās sastopamie teksti. Taču neviens no laulātajiem nekad tos nekomentēja publiski.

Visbeidzot noslēpumainības plīvurs ir kritis. Nesenā sarunā ar „The New York Times” žurnālistu Dīnu Baketu mūziķis Jay Z bijis ļoti atklāts un atzinies, ka baumas ir patiesas – viņš patiešām bijis neuzticīgs sievai Bejonsai, ar kuru laulībā kopā nodzīvoti deviņi gadi.

Jay Z par neuzticību ieminējās tad, kad bija sarunā piesaucis „rētas, kas saglabājušās no pagātnes”. Tās savukārt likušas viņam atstumt sievu, un tas novedis pie krāpšanas, par ko Bejonsa dzied arī albumā „Lemonade”.

„Tev ir jāizdzīvo. Tu ieslēdz savu izdzīvošanas režīmu. Bet, kad tu esi to ieslēdzis, kas notiek?” – ļoti tēlains savos paskaidrojumos ir Jay Z. „Tu aizslēdz savas emocijas. Pat esot kopā ar sievietēm, tu noslēdzies emocionāli, tā, ka nespēj vairs rast vienojošu saikni. No turienes arī izriet viss turpmākais: neuzticība.”

Jay Z nav nosaucis vārdā sievieti, ar kuru piekrāpis sievu, taču Bejonsa savā dziesmā viņu dēvē par „Bekiju ar lieliskajiem matiem”.

Vispirms Bejonsa par neuzticību lika manīt savā albumā „Lemonade”, pēc tam par to ieminējās ari Jay Z savā studijas ierakstā „4:44”.

„Mēs savu mākslu izmantojām kā terapijas seansu,” norāda Jay Z, kurš atzīst, ka sākotnēji abi ar Bejonsu bija iecerējuši veidot kopīgu albumu. Lai gan klausīties par otra sāpēm abiem bijis ļoti neērti, abi ļoti lepojas viens ar otra veikumu. Abi pavadījuši ļoti daudz laika sarunās. Jay Z vaļsirdīgi atzīst, ka viņa sānsolis varējis arī novest pie šķiršanās. „Ziniet, vairums cilvēku šādā situācijā izvēlas iet šķirtus ceļus. Šķiršanās rādītāji sasniedz kādus 50%. Vissmagāk ir redzēt sāpes otra sejā, par kurām esi atbildīgs tikai un vienīgi tu, un tev jāsaprot, kā tikt ar to galā.”

Pārim sakārtot attiecības ļoti palīdzējusi terapija. „Es ļoti daudz ko iemācījos no piedzīvotā,” norāda mūziķis. „Manuprāt, svarīgākā atziņa, ko ieguvu ir tāda, ka viss ir savstarpēji saistīts. Ikviena emocija ir ar kaut ko saistīta un tai ir iemesls, no kurienes tā cēlusies. Tu saproti, jā kāds pret tevi ir rasistiski noskaņots, vaina nav tevī. Tā ir audzināšana, kādu viņš saņēmis un dzīves pieredze, kādu viņš guvis – tā novedusi viņu pie šāda viedokļa. Ziniet, lielākā daļa to cilvēku, kuru savulaik apcelti, vēlāk dara to paši, apceļot citus. Tā notiek.”

„Kad es to esmu sapratis, es vairs nereaģēju ar dusmām, es varu uztvert to iejūtīgāk un varbūt pat apjautāties ‘Ak, vecīt, vai ar tevi viss ir kārtībā?’”