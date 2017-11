12. Saeimas Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas deputāts Aleksandrs Kiršteins, runājot par atklātām Valsts prezidenta vēlēšanām parlamentā, sacīja, ka viņam nav nekas pretī, bet atklāti vēlot, šis process tiek kontrolēts no frakciju un partiju vadītāju puses. Jau tālāk Kiršteins paziņoja: “Prezidents taču nenokrīt no gaisa, viņš tiek sarunāts iepriekš starp partiju vadītājiem... Es kā piemēru saku, lai ievēlētu Levitu, Vējoni vai Bērziņu jeb Kļaviņu... Sanāk vairākuma koalīcija, kur kāds saka: “Kā jums liekas, vai mēs varam dabūt vairākumu kandidātam. Tad zemnieki pasaka – nē, mums ir prezidents, kurš apsolīja mūsu sponsoram (varbūt viņi neteiks vārdu sponsors), ka viņš brauks uz Uzbekiju un izkārtos kokvilnas kravas. Un, ja mēs to izkārtosim, ievēlot viņu, viņš dabūs 10 privātus sponsorus, kas katrs iemaksās pa, teiksim, 18 tūkstošiem. Un tad mums kasē būs 180 tūkstoši.”

Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas deputāts Aleksandrs Kiršteins. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kārlis Streips uzreiz pajautāja, vai Kiršteins tagad stāsta reālu gadījumu. Mazliet apmulsis, ka varbūt izrunājies, Kiršteins sacīja: “Es stāstu, kā notiek sarunas... Nu, kādā veidā puse “Vienotības” balsoja par Vējoni? Tātad bija sarunas kaut kādas, acīmredzot... Vai tad Levits bija sliktāks?...”