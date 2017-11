“X faktora” finālā uzstāsies pat pasaulslavenais britu duets “Hurts”

Latvijas “X faktora” pirmās sezonas uzvarētāju ar savu balsojumu noteiks tikai un vienīgi skatītāji, lai gan studijā vērtējumu par redzēto un dzirdēto sniegs arī žūrijas pārstāvji.

Skatītāju mīlestība līdz finālam aizvedusi Arturu, Līgu un Adrianu, kuri šova izšķirošajā cīņā dziedās trīs pilnīgi jaunas un līdz šim viņu izpildījumā nedzirdētas ārzemju un latviešu dziesmas.



Tiks izpildītas tādu mākslinieku kā Džona Bon Džovi, Dženisas Džoplinas, Keitijas Perijas, Maikla Džeksona, Gunāra Kalniņa, Igo, grupas “Prāta Vētra” un citu. Finālā gaidāms arī īpašs pārsteigums – pretendenti uz “X faktora” skatuves uzstāsies duetā ar Latvijā pazīstamu mūziķi: Arturs ar Donu, Līga Rīdere ar Intaru Busuli un Adriana Miglāne ar Ralfu Eilandu.



Svētdienas vakarā skatītāji varēs izdzīvot ne tikai pretendentu priekšnesumus, bet arī piecu lielisku viesmākslinieku uzstāšanos. Uz “X faktora” skatuves kāps Mančesteras duets “Hurts”, grupas “Ewert and the Two Dragons”, “Instrumenti”, Intars Busulis un “Abonementa orķestris” un Dons.