Seriāla „Suits” nu jau bijusī aktrise Megana Mārkla divus gadus bija precējusies ar filmu producentu Trevoru Engelsonu.

Megana ar pirmo vīru Trevoru Engelsonu. (Foto: Vida Press)

Kas ir Trevors Engelsons?

Trevoram Engelsonam ir 41 gads un viņš ir amerikāņu filmu producents. Vislabāk viņš zināms pēc darba pie 2010. gadā iznākušās romantiskās filmas „Remember Me”, kurā galveno lomu atveidoja sāgas „Krēsla” zvaigzne Roberts Patinsons.

Engelsons strādājis arī pie komiķa Robina Viljamsa filmas „License To Wed”, kā arī kinolentes „All About Steve”.

Savu karjeru Engelsons sāka kā asistents, un pamazām kāpa pa karjeras kāpnēm Holivudas kino mekā.

Megana un Trevors. (Foto: Vida Press)

Kad viņi apprecējās?

Megana Mārkla un Trevors Engelsons iepazinās 2004. gadā. Pāris saderinājās tikai pēc sešiem draudzības gadiem – 2010. gadā. Gadu vēlāk viņi apprecējās, sarīkojot plašas svinības Jamaikā ar vairāk nekā 100 viesiem. Runā, ka pāris kāzas atzīmējis četru dienu garumā. Britu lielākā bulvārpreses izdevuma „The Sun” rīcībā esot informācija, ka pati laulību ceremonija liedagā bijusi ātra, tā norisinājusies vien 15 minūtes. „Pēc tam visi devās uz deju grīdu. Izskatījās, ka viņi visi gribēja tikai ballīti,” raksta izdevums.

Pēc kāzām jaunlaulātie dzīvoja Holivudā netālu no populārā Sansetas bulvāra. Taču jau divus gadus vēlāk – 2013. gada augustā – šī laulība izira. Nebija neuzticības vai skaļa skandāla, pāris kā šķiršanās iemeslu minēja „nesamierināmas atšķirības”.

Kāds no pāra draugiem izdevumam „The Daily Mail” tolaik teica: „Trevors Losandželosā strādāja pie filmām, bet Megana strādāja citā valstī piecu stundu lidojuma attālumā. Tas atstāja neizdzēšamas sekas uz viņu attiecībām.”

Megana un Trevors. (Foto: Vida Press)

Kas Meganai sakāms par pirmo laulību?

Ļoti maz kas. Megana publiski savu izirušo laulību nav komentējusi.

Telekanāla ITV dokumentālajā filmā „Prince Harry and Meghan: Truly, Madly, Deeply” viena no draudzenēm, Ebija Vatena, atklāj, ka Megana pēc šķiršanās jutusies „atvieglota un enerģijas pilna”.

„Mēs ar Meganu satuvinājāmies, jo es biju precējusies un viņa gatavojās laulībām,” norāda Ebija. „Mani uzaicināja uz kāzām, bet diemžēl netiku. Pēc tam mēs abas piedzīvojām šķiršanos, arī tas mūs vēl vairāk vienoja. Es jutos sagrauta, bet viņa tieši pretēji – sajuta atvieglojumu un jaunu enerģiju. Viņa atguva savu Es. Šīs nebija attiecības, kas domātas viņai un Megana devās tālāk.”

Trevors Engelsons šogad. (Foto: Vida Press)

Ko Trevors dara tagad?

Runā, ka filmu producents šobrīd strādājot pie „komēdijas par šķiršanos”, kuras galvenie varoņi ir no karaliskajām aprindām. Daži izsaka minējumu, ka iespējams viņš darbam iedvesmojoties arī no savas personīgās pieredzes.

Megana un Harijs. (Foto: Vida Press)

Vai Meganai kā šķirtenei ļaus laulāties Anglijas baznīcā?

Jā – tas darīts jau agrāk.

Savulaik karalis Edvards VIII atteicās no troņa, jo viņam liedza apprecēties ar amerikāņu šķirteni Volisu Simpsoni. Kopš tā laika „aiztecējis daudz ūdeņu” un britu karaliskā ģimene kļuvusi daudz pielaidīgāka daudzos jautājumos.

Princis Harijs un Megana Mārkla varētu pat laulāties Vestminsteras abatijā, jo 2002. gadā izdots likums, ka arī šķirti cilvēki drīkst atkārtoti laulāties Anglijas baznīcā. Taču, lai par laulību vietu izvēlētos Vestminsteras abatiju, jaunajam pārim jālūdz Harija vecmāmiņas karalienes Elizabetes II un Kenterberijas arhibīskapa atļauja.

Arī karalienes dēli prinči Čārlzs un Endrū ir šķirteņi. Jau 2005. gadā karaliene Čārlzam atļāva precēt šķirteni – Kamillu Pārkeri Boulzu.

Princis Harijs bijis īsts siržu lauzējs, viņa bijušo meiteņu saraksts ir visnotaļ garš. (Foto: Vida Press)

Prinča Harija bijušās draudzenes

Tā vien šķiet, ka princis Harijs bijis īsts siržu lauzējs pirms atrada savu Īsto un Vienīgo – līgavu Meganu Mārklu. Harija bijušo draudzeņu saraksts ir visnotaļ garš.

Līdz šim prinča Viljama mazo brāli visnoturīgākās attiecības bija vienojušas ar Čelsiju Deiviju. Pāris bija kopā no 2004. gada. Viņi vairākkārt šķīrās un atkal salaba, līdz 2011. gadā pārtrauca romantiskās attiecības uz visiem laikiem. Čelsija savulaik izteikusies, ka abi ar Hariju vienmēr palikšot labi draugi.

Natālija Pinkhema (Foto: Vida Press)

Natālija Pinkhema

2003. gadā karaliskās ģimenes faniem radās aizdomas par to, ka princi Hariju vieno romantiskas jūtas ar TV personību Natāliju Pinkhemu. Tā arī nekad netika publiski apstiprināts, ka viņi bijuši pāris, lai gan sabiedrībā abi manīti ļoti koķeti noskaņoti viens pret otru.

Čelsija Deivija (Foto: Vida Press)

Čelsija Deivija

Pāris neskaitāmas reizes šķīrās un atkal salaba, taču pēc septiņu gadu romāna tam 2011. gadā pielika punktu uz visiem laikiem. Laikā, kad Harijs un Deivija piedzīvoja kārtējo šķiršanos, Harijs laiku lieki netērēja, viņam pie sāniem bija atkal cita meitene.

Kādā no nesenām intervijām, komentējot abu attiecības, Čelsija izteikusies, ka nav spējusi tikt galā ar publicitātes slogu, kādu nācies izturēt kā prinča draudzenei. „Uzmanība bija tik pastiprināta: tik neprātīga, biedējoša un reizē nekomfortabla. Es nespēju ar to tikt galā,” viņa norādījusi sarunā izdevumam „The Times”.

Natālija Imbruglija (Foto: Vida Press)

Natālija Imbruglija

Princis Harijs un austrāliešu dziedātāja Natālija Imbruglija satikās vien pāris mēnešu, kamēr Harijs un Čelsija Deivija 2009. gadā bija uz laiku pašķīrušies.

Kerolaina Fleka (Foto: Vida Press)

Kerolaina Fleka

Princi Hariju un Kerolainu Fleku iepazīstināja abu kopīgā paziņa Natālija Pinkhema. Abiem bija īslaicīga dēka 2009. gadā. Kerolaina par to pastāstījusi savā biogrāfijas grāmatā „Storm In a Cup”. „Kad tas nāca gaismā, visam pienāca beigas,” viņa raksta. „Mums vajadzēja pārtraukt tikties. Es vairs nebiju TV personība Kerolaina Fleka, bet prinča Harija Kerolaina Fleka.”

Kamilla Roumstrenda (Foto: Vida Press)

Kamilla Roumstrenda

2010. gada nogalē princi Hariju vienoja īslaicīgs romāns ar grupas „Eddie the Gun” dziedātāju Kamillu Roumstrendu. Drīz pēc tam viņš atkal atjaunoja attiecības ar Čelsiju Deiviju.

Florence Brudenela-Brūsa (Foto: Vida Press)

Florence Brudenela-Brūsa

Pēc tam, kad Harijs bija pārtraucis romantiskās attiecības ar Čelsiju Deiviju, viņam bija vasaras romāniņš ar modeli Florenci Brudenelu-Brūsu.

Mollija Kinga (Foto: Vida Press)

Mollija Kinga

Pēc šķiršanās no Čelsijas Deivijas uz visiem laikiem Harijs īsu laiku satikās ar dziedātāju Molliju Kingu. Tas bija 2012. gadā.

Kresida Bonasa (Foto: Vida Press)

Kresida Bonasa

Ja neskaita Čelsiju Deiviju, šīs ir Harija otras noturīgākās bijušās attiecības. Pāris bija kopā no 2012. gada līdz 2014. gadam.

Kresida ir modele, aktrise un dejotāja. Viņa nāk no aristokrātu aprindām, Bonasas vectētiņš bija grāfs Edvards Karzons.

Ellija Gouldinga (Foto: Vida Press)

Ellija Gouldinga

Pērn baumoja, ka princis Harijs esot ieskatījies dziedātāja Ellija Gouldingā! Šīs ziņas nekad tā arī netika oficiāli apstiprinātas.