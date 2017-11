Saskaņā ar “Betsafe” totalizatoru, vislielākās izredzes uzvarēt ir Arturam Gruzdiņam.

Pasaules slavu ieguvušais šova “X Faktors” Latvijas versijas uzvarētājs tiks noskaidrots jau šo sestdien, 3.decembrī. Viens no šova pārsteigumiem – Arturs Gruzdiņš, kas iepriekš nebija starp favorītiem, ir iemantojis ne tikai žūrijas, bet arī skatītāju mīlestību un ir izvirzījies pārsteidzošā vadībā. Viņa iespējas uzvarēt ir 83%, kas skaidrojamas ar lielo skatītāju atbalstu un visu skatītāju balvu, talanta attīstīšanai, iegūšanu.

A. Gruzdiņš skatītājus un žūriju pārsteidzis ar savu spēju tikt galā ar visiem viņam piedāvātajiem izaicinājumiem un spēju kvalitatīvi izpildīt visu žanru dziesmas, tās ne tikai hipnotiski izpildot, bet arī pievienojot savu odziņu un neaizmirstot par šova elementiem.

Arī Līgas Rīderes un Adrianas Miglānes atrašanās finālā ir samērā liels pārsteigums. Šovam sākoties, meiteņu izredzes uzvarēt tika novērtētas ar 11% un 13% iespējamību. Šobrīd, kad abām dāmām iespēja uzvarēt ir nedaudz samazinājusies, attiecīgi A.Miglanes iespējas uzvarēt ir 10% un L. Rīderes – 7%.

Līga Rīdere ir pēdējā no Intara Busuļa pārstāvētās “25+” grupas, kuras uzvaras iespējas tika novērtētas viszemāk. Līgas centība un neizmērojamā sirsnība arī ir galvenais, kas jauno sievieti ir aizvedis līdz finālam, jo kā jaunajai māmiņai, viņai ir ne tikai jāiemācās dziesmas un jāsagatavojas nākamajam raidījumam, bet arī jāatrod laiks saviem abiem dēliem. Vecākajam ir 2 gadi, bet jaunākajam tikai 3 mēneši. Tieši jaunāko dēliņu gaidot Līga pieteicās šova atlasei.

Jaunākā no finālistēm – Adriana Miglāne, kura ir tikai 17 gadus veca, jau ir paspējusi piedalīties vairākos pasaules slavu ieguvušos šovos. Pēdējais no tiem bija pagājušajā gadā – Anglijas “X Faktors”, kurā tika līdz trešajai atlases kārtai. Kā meitene pati saka – viņas lielākā iedvesma un sargeņģelis ir viņas tētis, kurš šķīrās no šīs dzīves pirms 10 gadiem. Tieši viņš bija tas, kurš vienmēr atbalstīja meitas muzikālās gaitas.