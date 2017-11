Jau šīs nedēļas nogalē notiks šova “X faktors” fināls, kurā par uzvaru sacentīsies Arturs Gruzdiņš, Līga Rīdere un Adriana Miglāne. (Foto: Publicitātes)

Šova “X faktors” finālā tiek divas daiļavas un bārdains puisis

Jau šīs nedēļas nogalē notiks pirmā Latvijas “X faktora” fināls, kurā par uzvaru sacentīsies Arturs Gruzdiņš no Rūjienas, Līga Rīdere no Cēsīm un Adriana Miglāne no Bauskas. Pusfinālā ceļš uz triumfu aprāvās grupai “Tautumeitas”.