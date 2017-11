Šova "X Faktors" dalībniece Adriana Miglāne pirms pusfināla pielaiko skatuves tērpus. (Foto: Publicitātes foto)

“X faktora” pusfināls ir klāt! Adriana Miglāne jau izvēlējusies skatuves tērpu

Klāt ilgi gaidītais mirklis – TV3 šova “X Faktora” finālistu noskaidrošana, kas būs aizraujoša un gluži neparedzama cīņa! Pusfinālā tiksies vien četri spēcīgākie un tautā iemīlētākie pretendenti – Arturs Gruzdiņš no Rūjienas, Adriana Miglāne no Bauskas, Līga Rīdere no Cēsīm un vokālā grupa “Tautumeitas”.