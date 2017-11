No “Lauku sētas” ceturtās sezonas 12 dalībniekiem līdz šova noslēguma dienai izturēja četri čaklākie un izveicīgākie censoņi – Matīss Gredzens no Ventspils, Dace Damberga no Lēdurgas, Elīna Lapiņa no Lielvārdes un Kristaps Priedītis no Kalnienas. Pirms izšķirošās cīņas notika divas priekšsacīkstes, kurās atkrita abas dāmas. Gan Dace, gan Elīna nespēja pārspēt puišus uzdotajos uzdevumos un cīņu par šova uzvarētāja titulu pameta.



Duelis starp Kristapu un Matīsu bija spraigs jau no starta signāla. Kristaps uzdevumus pildīja ar apdomu, bet viņa pretiniekam bija grūtības tikt galā ar stresu. Noslēdzošajā stafetē Kristaps izvirzījās vadībā, un arī veiksme bija viņa pusē, kad jau ar otro atslēgu izdevās atdarīt vaļā „Lauku sētas” uzvarētāja lādi. Līdz ar to Kristaps ieguva šova uzvarētāja godu un 3500 eiro naudas balvu, bet Matīss – 2. vietu un 500 eiro.



Kristaps pēc uzvaras pateicās saviem vecākiem, meitai un pārējiem radiem. Tieši meita ir tā, kas viņam šova laikā deva vislielāko stimulu un dzinuli palikt raidījumā līdz beigām. Viņš tic, ka meita būs lepna par tēti, ka viņš tik tālu tika ar godīgumu, darbu un čaklumu. „Pierādīju, ka esmu īsts vecis, nevis ne šāds, ne tāds. Prieks un atvieglojums par labi paveiktu darbu,” pēc uzvaras sacīja mežstrādnieks Kristaps Priedītis.