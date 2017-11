Ella uz nedēļu atgriezusies Latvijā

Ella (no krisās) kopā ar modes mākslinieku Dāvidu Latvijas modes nedēļā. Lai izvairītos no liekas uzmanības un piemērotos Latvijas rudenīgiem laikapstākļiem, Ella bija sapucējusies modīgā cepurē, kas nudien viņai izskatījās lieliski. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)