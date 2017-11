Šīs kāzas tolaik izraisīja milzīgu uzmanību visā pasaulē. Abi precējās piecus gadus pirms Elizabetes tēva karaļa Džordža VI nāves, pēc kā viņa mantoja troni.

Atzīmējot šo zīmīgo datumu, karaliskās ģimenes pārstāvji publicējuši īpašu portretu sēriju, kas uzņemta novembra sākumā. Tajā karaliene tērpusies krēmkrāsas kleitā, kuru papildinājusi ar brošu, ko Filips viņai pasniedza 1966. gadā.

Interesants stāsts par viņas saderināšanās gredzenu

Izdevums „Town & Country” informē, ka Viņas Majestātes saderināšanās gredzens ir ar vienu lielāku briljantu, ko ieskauj desmit mazāki briljantiņi. Karaliene šo rotu nēsā uz kreisās rokas zeltneša kopā ar zelta laulības gredzenu.

Ar šo saderināšanās gredzenu saistās skaists un romantisks stāsts. Viss sākās ar prinča Filipa mātes diadēmu. Princese Alise no Batenbergas atdeva dēlam savu diadēmu, ar kuru pati bija rotājusies kāzu dienā. Viņa Filipam to uzdāvināja ar domu, lai to pārstrādātu un darinātu saderināšanās gredzenu, kāds „būtu piemērots karalienei”.

Patiesībā šai diadēmai ir vēl vēsturiskāka vērtība. Dažādos dokumentos pieminēts, ka šo galvasrotu prinča Filipa mātei uzdāvinājis „cars Nikolajs II un cariene Aleksandra, pēdējie Krievijas impērijas valdnieki, ar kuriem viņai bija attāla radniecība”.

Karalienei Elizabetei ir šikas cepurītes un plaša rotaslietu kolekcija – izcilas kaklarotas un diadēmas, kā arī pasakaini briljanti, ko izvēlēties, taču šo gredzenu Viņas Majestāte nekad nenovelk no pirksta.

Interesanti, ka par oficiālo saderināšanās dienu pasludināts 1947. gada 9. jūlijs. Taču princis Filips Elizabetes tēvam vecākās meitas roku bija lūdzis jau 1946. gadā.

Tēvs devis piekrišanu, taču ar piebildi, ka oficiāli par to drīkstēs paziņot pēc Elizabetes 21. dzimšanas dienas, kas bija nākamā gada aprīlī.

Starp citu, Elizabete iemīlējusies Filipā jau, būdama 13 gadu veca. Pāris aizsācis apmainīties vēstulēm. To, ka Filips un Elizabete apprecēsies, augstākās sabiedrības kuluāros runājuši jau 1941. gadā, – vēstīts tā laika dokumentos.