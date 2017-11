TV3 šova “X faktors” ceturtdaļfinālā tiksies pieci pretendenti – baušķiniece Adriana Miglāne, rīdziniece Alise Haijima, vokālā grupa “Tautumeitas”, rūjienietis Arturs Gruzdiņš un cēsiniece Līga Rīdere, un skatītājus priecēs ar diviem priekšnesumiem. Jaunie talanti izpildīs dziesmas, kas guvušas vislielāko balsojumu mājas lapā xfaktors.lv. Šovakar ikvienu klātesošo priecēs arī viesmākslinieki – latviešu dziedātāja Aija Andrejeva un grupa “The Sound Poets”.

Vakaru ar Šanteles dziesmu “Impossible” atklās Adriana, bet pēc tam sekos Alises priekšnesums, kurā skatītāji tiks priecēti ar latviešu dziedātājas Aijas Kukules dziesmu “Dāvāja Māriņa”. Vakara turpinājumā grupas “Tautumeitas” dalībnieces mūs uzrunās ar savu un grupas “Auļi” kopdarbu – dziesmu “Dzied’ papriekšu, brāļa māsa”. Savukārt Arturs izpildīs amerikāņu rokgrupas “My Chemical Romance” dziesmu “Teenagers”, bet pēc tam uz skatuves kāps Līga Rīdere, lai izpildītu latviešu populārās grupas “Astro'n'out” dziesmu “Spoguļoties”.

Otrajā uznācienā Adriana izvēlējusies izpildīt latviešu estrādes dziedātājas Olgas Rajeckas dziesmu “Apvij rokas”, bet Alise priecēs ar Fērdžijas “Big girls don’t cry”. “Tautumeitas” uzrunās ar Renāra Kaupera dziesmu “Es šodien jūku prātā”, savukārt Arturs ar “Bet Bet” dziesmu “Pieklauvē”, bet Līga Rīdere parādīs sevi neierastā ampluā, izpildot “P!nk” dziesmu “Try”.

Šovu vakara noslēgumā būs spiests pamest viens dalībnieks. Kā ierasts, par visiem fināla sēriju pretendentiem varēs balsot, zvanot uz TV ekrānā redzamo telefona numuru. Tie divi pēdējie dalībnieki, kuri no skatītāju puses saņems visvājāko atbalstu, iegūs otru iespēju – izpildīt “glābējdziesmu” tādā secībā, kādā uzstājās. Pēc abu dalībnieku priekšnesuma savu gala vārdu par to, kuram no dalībniekiem jāturpina sava dalība šovā, pateiks žūrijas pārstāvji.